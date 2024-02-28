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إلهام أبو الفتح
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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

تعليم

انعقاد قوافل تعليمية لطلاب الإعدادية والثانوية العامة في قنا غدا.. اعرف أماكنها

قاعات القوافل التعليمية
قاعات القوافل التعليمية

أجرى الدكتور عفت محمد وزيري، مدير عام إدارة نجع حمادي التعليمية شمال قنا، جولة تفقدية، اليوم الأربعاء، للقاعات المخصصة لتنفيذ القوافل لطلاب وطالبات الشهادتين الإعدادية والثانوية العامة، بمدينة نجع حمادي، وذلك للوقوف علي مدى جاهزيتها لاستقبال الطلاب والطالبات غدا الخميس وبعد غدٍ الجمعة 1 من مارس 2024.

شملت جولة مدير عام الإدارة، التفقدية القاعات التي ستجري بها القوافل التعليمية، وهي قاعة لازورد بشارع 15 مايو بمدينة نجع حمادي، وقاعة نقابة المعلمين بميدان العروسة بكورنيش النيل بمدينة نجع حمادي، ومسرح مدرسة نجع حمادي الثانوية الزراعية العسكرية بطريق مصر أسوان السريع، ومسرح مدرسة نجع حمادي الصناعية الميكانيكية العسكرية، بطريق مصر أسوان السريع.

 

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وأكد الدكتور عفت محمد وزيري، مدير عام إدارة نجع حمادي التعليمية، علي أن القاعات المخصصة للقوافل التعليمية، تم تجهيزها بكل ما يلزم تنفيذ القوافل التعليمية، وأن الإدارة التعليمية بنجع حمادي، شكلت مجموعات عمل مكونة، من التطوير التكنولوجي، والعلاقات العامة، والأمن، والإحصاء، ومختلف الأقسام، لأعمال التنظيم والتجهيز للقاعات.

 

وأضاف وزيرى، بأنه جري تهيئة القاعات لاستقبال نخبة من خبراء المواد الدراسية بوزارة التربية والتعليم، والطلاب والطالبات بإدارات شمال قنا التعليمية.

 

وأشار مدير عام إدارة نجع حمادي التعليمية، إلي أنه تم تخصيص، قاعة نقابة المعلمين بنجع حمادي، لاستقبال طلاب وطالبات الشهادة الإعدادية، بينما يتم استقبال طلاب وطالبات الشهادة الثانوية العامة بشعبتيها العلمية والأدبية، بقاعات لازورد، والثانوية الزراعية، والثانوية الصناعية.


 

قاعات القوافل التعليمية

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