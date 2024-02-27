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إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

محافظات

محافظ قنا يفتتح معرض أيادي مصر للصناعات الحرفية والتراثية بمعبد دندرة

معرض أيادى مصرية
معرض أيادى مصرية

افتتح اللواء أشرف الداودى، محافظ قنا، معرض أيادى مصر للصناعات الحرفية والتراثية بمعبد دندرة، والذى نظمته وحدة أيادى مصر بالمحافظة، بالتعاون مع مديرية التضامن الاجتماعى.

 

رافقه خلال افتتاح المعرض، حسن عثمان، وكيل وزارة التضامن، و أيمن هندى، مدير عام منطقة آثار قنا، وذلك ضمن توجيهات الرئيس عبدالفتاح السيسى، رئيس الجمهورية لإحياء الحرف التراثية واليدوية وتسويق منتجاتها التي تتميز بها المحافظات المصرية بهدف زيادة عدد المنتجات المعروضة والعارضين المستفيدين وتوفير فرص عمل لهم.



و قال محافظ قنا، إن المعرض ضم عدد من منتجات الحرف التراثية واليدوية مثل"الفركة والفخار والمشغولات الخشبية، خشب السرسوع، والخزف والجلود وأعمال الشمع واللوحات الزيتية والإكسسوار"، ويهدف المعرض إلى دعم اصحاب الحرف لتسويق منتجاتهم التراثية والحرفية، لزائرى المعبد من السائحين والمصريين للتعرف على جمال الحرف التراثية والمصنوعات اليدوية.

وأضاف الداودى، بأن منصة أيادى مصر بالتعاون مع وزارة السياحة والآثار تنظم عدداً من المعارض الداخلية المجانية خلال الفترة من فبراير الجاري وحتى مارس القادم فى 9 مناطق سياحية في 7 محافظات هي القاهرة و الجيزة والإسكندرية والأقصر و أسوان و قنا وسوهاج.

 

وأشار محافظ قنا ، إلى أن افتتاح المعارض بناءاً على توجيهات اللواء هشام آمنة، وزير التنمية المحلية، نحو الترويج لتلك المنتجات من خلال منصة أيادى مصر الالكترونية، بما يعود بالنفع علي أصحابها في التوسع بمشروعاتهم وتوفير فرص عمل أكبر بالمحافظات، وتحسين مستوي الدخل للعديد من الأسر خاصة الشباب والمرأة المعيلة، بما يعزز قدراتهم الإقتصادية ويعمل على تحقيق التنمية المستدامة ورؤية مصر 2030.

 

 

معرض أيادى مصرية

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