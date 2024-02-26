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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

محافظات

بنسبة 95 %.. محافظ قنا يستعرض الموقف التنفيذي لأعمال ترفيق المناطق الصناعية

اجتماع المستثمرين
اجتماع المستثمرين بقنا

عقد اللواء أشرف الداودى، محافظ قنا اجتماعا موسعا، لمتابعة الموقف التنفيذى لأعمال ترفيق المناطق الصناعية " كلاحين قفط، وهو نجع حمادي".

جاء ذلك بحضور الدكتور حازم عمر، نائب محافظ قنا ، وحسام حمودة، سكرتير عام المحافظة، والمهندس رجب عرفة، رئيس مجلس إدارة شركة مياه الشرب والصرف الصحى بقنا، والدكتور علاء شاكر، مدير وحدة تنفيذ برنامج التنمية المحلية بصعيد مصر وعدد من القيادات التنفيذية المعنية.

 

 

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استعرض محافظ قنا ، خلال الاجتماع أعمال تنفيذ شبكات البنية التحتية لمشروع ترفيق المنطقة الصناعية بكلاحين قفط، والذى يشمل تنفيذ ٣٧ كم شبكات مياه شرب، وخزان مياه بسعة ٥ آلاف م٣، ومأخذ مياه من النيل مباشرة بطول ٧ كم وقطر ٤٠٠ ملم ، وخزان حريق بسعة ١١٠٠ م٣ ، بالإضافة لشبكة صرف صحى بطول ١٧ كم، ودعم شبكة كهرباء الجهد المتوسط بطول ١٢٠ كم، والجهد المنخفض بطول ٦٠ كم، وإنشاء شبكة اتصالات بطول ٨٥ كم وتنفيذ شبكة غاز طبيعى خارجية بضغط ٧ بار وطول ٢٥ كم ، و شبكة غاز طبيعى داخلية بضغط ٤ بار وطول ١١ كم ومحطات تخفيض الضغط والقياس سعة ٣٠ ألف م٣ وبلغت نسبة التنفيذ الإجمالية لأعمال الترفيق ٩٥%.

كما تابع محافظ قنا ، أعمال تنفيذ شبكات البنية التحتية لمشروع ترفيق المنطقة الصناعية بهو بمركز نجع حمادي والتي شملت"شبكات مياه شرب بطول ٦٠ كم - شبكات صرف صحي بطول ٣١ كم ، وخطيّ طرد قطر ٨٠٠ ملم ، و ٥٠٠ ملم ، وخط إنحدار محطة المعالجة الرئيسية قطر ١٢٠٠ ملم- كابلات كهرباء بطول ١١٥ كم - خطوط تليفونات"، فضلا عن أعمال تنفيذ خزان مياه بسعة ١٠ آلاف م٣، ومأخذ مياه من النيل مباشرة بطول ١١ كم وقطر ٥٠٠ ملم، ومحطة تنقية، وخزان حريق بسعة ١١٠٠ م٣، وشبكة حريق بطول ٢٤ كم، وشبكة غاز طبيعى، بنسبة تنفيذ لإجمالي مشروع الترفيق بلغت ٨٥%.

وقال محافظ قنا، إنه يولي اهتماماً كبيراً بمشروع ترفيق المناطق الصناعية، من خلال متابعة معدلات التنفيذ بشكل دورى لضمان انتظام سير العمل، وفقا للجداول الزمنية المحددة، ومواجهة أي تحديات قد تعترض تنفيذ الأعمال، موضحًا أن الدولة خصصت نحو 3 مليارات جنيه، ضمن برنامج التنمية المحلية بصعيد مصر لتطوير وتوصيل المرافق بالمنطقتين الصناعيتين بمحافظة قنا بهدف جذب المستثمرين.

 

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