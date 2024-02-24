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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

محافظات

طرح 25 ألف فرخة بأسعار تنافسية تزامنا مع شهر رمضان في قنا

مشروعات الأمن الغذائى
مشروعات الأمن الغذائى بقنا

أعلن اللواء أشرف الداودي، محافظ قنا ، عن جاهزية مشروعات الأمن الغذائى، لطرح ٢٥ ألف فرخة بيضاء للجمهور بأسعار تنافسية خلال شهر رمضان الكريم.

جاء ذلك خلال جولته التفقدية بمشروعات الأمن الغذائي بمنطقة المعنا بمدينة قنا، لمتابعة سير العمل بالمجزر الآلي ومحطة تربية وتثمين الدواجن ومشروع الصوبات الزراعية، والمنحل ومشروع الثروة السمكية، رافقه حسام حمودة، السكرتير العام للمحافظة، والدكتور إبراهيم يوسف، مدير عام الطب البيطرى بقنا، وأشرف محمد الطيب، مدير إدارة المشروعات بالمحافظة.

 

شملت الجولة، المرور علي عنابر تسمين الدواجن والمجزر الآلي ، لافتا انه يتم حاليا تجهيز 25 ألف من فراخ التسمين البيضاء بعمر 22 يوم والتي يتم تربيتها بمشروعات الأمن الغذائى تحت إشراف الطب البيطرى، وسيتم الذبح داخل المجزر الآلى، خلال 10 أيام، حيث تشمل تلك المنتجات دواجن مجمدة وطازجة، ووراك صافى، صدور بالأجنحة، صدور سوبر، دبوس وراك، أجنحة، مفروم دواجن، كبدة صافى، فيليه، قوانص وقلوب.

وتابع محافظ قنا، سير العمل بمشروع إنتاج البيض حيث تفقد القطعان المنتجة للبيض بنوعيه "الأبيض والأحمر"، و تفقد، أعمال توسعة المنحل بطاقة 100 خليه نحل و يجرى توسعته ليستوعب اكثر من 300 خلية، واطمئن على سير العمل بمشروع المزرعة السمكية والذي يتم توزيع انتاجها على منافذ بيع السلع الغذائية التابعة للمحافظة بأسعار تنافسية مخفضة بالمقارنة مع أسعار السوق الخارجى.

 

واختتم محافظ قنا ،جولته بالمرور على مشروع الصوبات الزراعية، التي يتم زراعتها بمختلف أنواع الخضروات" طماطم شيرى، طماطم بلدي، خيار، فلفل حار، فلفل رومى، فلفل ألوان، باذنجان أبيض وأسود" و تتم زراعتها بنظام الري الحديث بإستخدام سماد عضوي نقى.

 

وتابع محافظ قنا ، عملية انتاج محصول الخيار الذى سيتم طرحة بمنافذ البيع التابعة للمحافظة بأسعار مخفضة للمواطنين، وتابع تجهيز زراعة 20 فدان من محصول البرسيم والشمر والذى يتم استخدامه كأعلاف تسمين لمحطتي الالبان 1 و 2 بمشروعات الأمن الغذائي بالمحافظة.

 

 

قنا الامن الغذائي مشروعات الأمن الغذائي سماد عضوي نقى أسعار تنافسية شهر رمضان الكريم طرح ٢٥ ألف فرخة

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