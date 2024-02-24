بمرتبات مجزية.. قنا تعلن عن 27 فرصة عمل للشباب بالمنطقة الحرة بقفط

قال عمر عبد الباقي، المتحدث الرسمي لمحافظة قنا، إنه تم توفير 27 فرصة عمل للشباب من أبناء المحافظة، بشركات القطاع الخاص بالمنطقة الحرة العامة بقفط عن طريق إدارة تشغيل الشباب بالديوان العام.

وأضاف عبد الباقي، بأن فرص العمل التي تم توفيرها بشركة لتصنيع الصابون الصلب والمنظفات الصناعية الكائنة بالمنطقة الحرة العامة بقفط، وتشمل مدير تسويق دولي، و مدير تسويق محلى، و مدير إنتاج، و فنى غلاية.

وتابع المتحدث الرسمي لمحافظة قنا ، كما تتضمن الوظائف فنى معمل كيميائي، وفنى كهربائي صيانة، ومحاسب، وموظف علاقات عامة، وأمين مخازن، و سكرتيرة، و عاملات انتاج وبوفيه ونظافة وأمن.

وأوضحت سمية حسن، مدير إدارة تشغيل الشباب بديوان عام محافظة قنا ، بأن الإدارة مستمرة في استقبال طلبات الشباب الراغبين في الحصول على وظائف بالقطاع الخاص من مختلف مراكز ومدن وقرى المحافظة خلال الفترة من 24 فبراير إلي 2 مارس القادم.

يذكر أن محافظة قنا ، تضم منطقتين صناعيتين، الأولى بكلاحين قفط، وبداخلها المنطقة الحرة العامة، والثانية بمنطقة هو بنجع حمادى، ويضمان عددا كبيرا من المصانع التى تستوعب عددا كبيرا من العمالة.