علي السنوسى..50 عاماً فى بيع"الفول السودانى وحلويات زمان بمولد السيد عبدالرحيم القنائى|شاهد

بباكية صغيرة لا تتجاوز مترين بمنطقة السيد عبدالرحيم القنائى شرق مدينة قنا، يجلس العم "على السنوسى"، وسط أكوام الفول السودانى والحمص والخروب وحلويات متنوعة يُطلق عليها حلويات زمان، لبيع بضاعته لزوار ومحبى القنائى، الذين يحرصون على شراء هذه المنتجات كنوع من البركة وتقديمها كهدايا لذويهم وأصدقائهم عقب عودتهم إلى محافظاتهم القادمين منها.

المكان الذى تحيط به قطع بسيطة من القماش داخل ممر بطريق مصر أسوان السريع، وعلى مسافة ليست بعيدة من مسجد القنائى، لم يتغير منذ 50 عاماً، حيث يحرص السنوسى، على البقاء فى نفس المكان الذى حضر إليه منذ نصف قرن والاحتفاظ بنفس المساحة التى اعتاد وضع بضاعته فيها، عندما كان بعمر الـ 15 عاماً ، لبيع ما لديه من تسالى وحلويات، تخصص فى بيعها منذ الصغر.

نستعد للمولد قبلها بفترة

الحضور للمشاركة فى موسم البيع السنوى بمولد السيد عبدالرحيم القنائى، لا يتم بين يوم وليلة، كما يفعل الكثير من التجار، لكن هناك تجهيزات وتحضيرات، قد تمتد لعدة أسابيع، حيث يبدأ "السنوسى"، التجهيز والتحضير لموالد أولياء الله الصالحين، التى تعد بمثابة الموسم الرئيس للبيع والتجارة، بشراء أكبر قدر ممكن من الفول السودانى والحمص وحلويات زمان، والتوجه بها إلى موالد الأولياء، والتعاقد مع مجلس المدينة أو الأهالى على تأجير منطقة ومساحة محددة لمدة معينة.

الفول السودانى والحمص، تكاد تكون من أشهر المنتجات التى تباع فى الموالد، حيث تتوافر بكميات كبيرة بمحيط الأضرحة والمقامات، وتحظى بإقبال كبير من قبل الزوار، كونها تصلح كوجبة خفيفة أو تسالى فى جلسات السمر فى البيوت، فضلاً عن توافرها بأسعار تنافسية، خاصة خلال آخر أيام المولد، لحرص التجار والباعة على بيع ما لديهم لعدم تحمل تكاليف نقلها مرة أخرى إلى بلادهم.

أبيع فى الموالد وعمرى 15 عاماً

قال على أحمد مسعود زايد الشهير بـ "على السنوسى"، أقيم فى مركز طهطا بمحافظة سوهاج، وبدأت بيع الحلويات والتسالى فى موالد الأولياء، منذ أن كان عمرى 15 عاماً، ومن وقتها ولم أتوقف عن الحضور للموالد، منذ هذا الوقت، لبيع ما لدى من بضائع خلال فترة المولد، التى تختلف من مولد لآخر، وخلال الفترة الماضية تمكنت من زيارة معظم محافظات مصر التى يوجد بها احتفالات وموالد لأولياء الله الصالحين.

وأضاف السنوسى، ذهبت إلى كافة الموالد سواء الكبيرة والصغيرة، طوال نصف قرن من الزمان، أشهرهم مولد السيد عبدالرحيم القنائى بمحافظة قنا، ومولد سيدى الفرغل بمحافظة أسيوط، والسيد البدوى بطنطا، وسيدى أبوالحسن الشاذلى، ومولد العذراء بأسيوط و المنيا، فضلاً عن موالد كافة الموالد بالقاهرة " السيدة زينب، سيدنا الحسين"، حيث تمثل هذه الموالد مواسم بيع تعوض فترات الركود بقية العام.

وتابع السنوسى، بأن الفول السودانى والحمص والخروب، سلع تحتاج لاستعدادات وتجهيزات مختلفة، حيث يتم وضعها فى أماكن مفتوحة حتى لا تتعرض للتلف، فضلاً عن تشوينها وتعبئتها بحرص، كما أن هذه السلع يحرص علي شرائها كبار السن من الرجال أو السيدات، للعودة بها إلى أسرهم وأطفالهم، وتتراوح أسعار الحمص والفول هذا الموسم ما بين 60 إلى 90 جنيهاً، حسب جودة المنتج.

أشترى الحمص والفول من طنطا

وأشار السنوسى، إلى أنه يبيع الكثير من المنتجات من أشهرها الفول السودانى والحمص والخروب، والحلويات البسيطة التى يتم تصنيعها بمسقط رأسه فى محافظة سوهاج، فضلاً عن بعض المنتجات الأخرى التى تتغير بتغير المكان والزمان مثل عين الجمل التى لا يتناسب سعرها حالياً مع زوار الموالد، لافتاً إلى أنه يشترى التسالى من محافظات الوجه البحرى وخاصة مدينة طنطا، ويتجه بها مباشرة إلى الموالد الأولياء، بعد الاتفاق على السعر والكمية المطلوبة.

وأوضح السنوسى، بأنه ارتبط بعلاقة روحية بموالد الأولياء، خاصة السيد عبدالرحيم القنائى، الذى يحرص على زيارته وقراءة الفاتحة له فى الضريح، قبل تجهيز مكان البيع بالقرب من المسجد، وأحضر المكان الذى تعودت البيع فيه مع بداية شهر شعبان واستمر لمدة 15 يوماً متصلة، حتى الليلة الختامية، التى نبدأ فيها جمع بضاعتنا والعودة بما تبقى منها إلى بلادنا مرة أخرى.



