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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

محافظات

محافظ قنا يبحث آليات تنفيذ مشروع "أسرة" مع وفد وزارة الصحة

اجتماع وزارة الصحة
اجتماع وزارة الصحة

بحث اللواء أشرف الداودى، محافظ قنا، آليات تنفيذ مشروع "أسرة" بقرى المحافظة للحد من الزيادة السكانية وتحقيق حياة أفضل للمواطنين، فى إطار توجيهات القيادة السياسية وخطة الدولة للحد من المشكلة السكانية، وما يتعلق بهذه القضية من" الزواج المبكر، وعمالة الأطفال، وختان الإناث، والتسرب من التعليم، وغيرها.."، من القضايا التى من شأنها إعاقة حركة التنمية.

جاء ذلك خلال استقبال، وفد وزارة الصحة والسكان، والذى ضم الدكتورة نادية صالح، نائب رئيس قطاع تنظيم الأسرة بالوزارة، وماجد سيد، قائد فريق العمل الميداني بمشروع "أسرة"، والدكتورة سحر السنباطى، والدكتورة إيمان متولى، منسقا مشروع أسرة بالوزارة، بحضور الدكتور حازم عمر،نائب محافظ قنا ، وحسام حمودة، سكرتير عام المحافظة، والدكتور محمد يحيى بدران، وكيل وزارة الصحة والسكان بقنا، والدكتور أشرف الأحمر، وكيل مديرية الصحة.

 

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استعرض الوفد خلال اللقاء ما تم تنفيذه وإنجازه ضمن خطة المشروع بمحافظة قنا حتى الآن، وعرض خطة العمل المستقبلية في المرحلة القادمة، والتي تشمل تدريب الفرق الإشرافية بالمحافظة، وتدريب الفرق الطبية والرائدات الريفيات، وكذا تدريب الفرق المشاركة في المشروع بالإدارات الصحية المختلفة، على ثلاث محاور، مع مناقشة آليات الزيارات الميدانية لوحدات نطاق عمل البرنامج، لتقديم الدعم الفني اللازم للفرق المشاركة، ومناقشة آليات التعاون والتنسيق بين الجهات أثناء تنفيذ الأنشطة المدرجة بالخطة.

وقال محافظ قنا، إن مشروع "أسرة" هو أحد مشاريع وزارة الصحة والسكان، التي تتماشى مع المشروع القومي لتنمية الأسرة المصرية، والذي يساهم في تحقيق الاستراتيجية القومية للسكان، بمشاركة الوكالة الأمريكية للتنمية الدولية.

وأضاف أن القضية السكانية تكمن في إقناع الأسرة بأهمية الحد من الإنجاب المتكرر من خلال تغيير ثقافتهم طبقا للمتطلبات والاحتياجات وكيفية الاعتناء بالأولاد وتوفير خدمات لهم من قبل الدولة وتوفير حياه كريمة لائقة من قبل رب الأسرة والعمل على تمكين المرآة اقتصاديا، لافتا أن المشكلة تعتمد في حلها على تغيير الثقافة ومن ثم تعديل السلوك الانجابي  وأهمية إعداد برامج توعية لطالبات المراحل التعليمية الإعدادى والثانوى العام والفني.

وأشار المهندس ماجد سيد، قائد فريق العمل الميداني بمشروع "أسرة"، إلى أن تنفيذ "برنامج أسرة" بدأ منذ عام 2022، ويستمر على مدار خمس سنوات، ويهدف إلى تحسين نتائج صحة الأسرة من خلال تعزيز البرنامج القومي لتنظيم الأسرة والصحة الإنجابية، بالشراكة مع وزارة الصحة والسكان، وإلى تحسين نتائج صحة الأسرة من خلال 3 محاور تتمثل في زيادة رغبة الأزواج فى استخدام خدمات تنظيم الأسرة وتزويد الشباب بالمعرفة والمهارات اللازمة لإتخاذ خيارات حياة صحية، وتعزيز النوع الاجتماعي من أجل تحسين خدمات تنظيم الأسرة ومعدلات استخدام خدمات الصحة الإنجابية.

وأكد أن البرنامج يتم تنفيذه بالتعاون مع الجهات المعنية من خلال فريق عمل " برنامج أسرة "بالمحافظة واللجنة التنسيقية للبرنامج، مع وضع خطة لمتابعة آداء الفرق الطبية، ومؤشرات ونسب النتائج التي يتم الوصول إليها، ومقارنتها بالنتائج المتوقعة، وكذا تقديم الدعم التقني لفرق المشروع وتدريب فرق الإشراف وأطباء الوحدات الصحية وأطقم التمريض والرائدات الريفيات، والصيادلة، ورجال الدين، لتنفيذ الحملات التوعوية، وتعزيز نوادي المرأة التابعة للوحدات الصحية.

 

 

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