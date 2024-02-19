محافظ قنا يبحث سبل توفيق أوضاع الحضانات بالأدوار العليا وغير المرخصة

بحث اللواء أشرف الداودى، محافظ قنا، خلال اجتماع موسع سبل توفيق أوضاع دور الحضانات المقامة بالأدوار العليا وغير المرخصة بمراكز المحافظة.

جاء ذلك بحضور الدكتور حازم عمر، نائب المحافظ، و حسام حموده، السكرتير العام، و محمد صلاح أبوكريشة، السكرتير العام المساعد، والدكتور محمد السيد، وكيل وزارة التربية والتعليم، وحسن عثمان، وكيل وزارة التضامن الاجتماعى، وأحمد جابر، وكيل وزارة العمل، وطارق لطفى، رئيس الوحدة المحلية لمركز ومدينة قنا ،و هشام محمد عبدالسلام، ممثلاً عن الاتحاد الاقليمى، وأحمد أبو المجد، مدير عام إدارة الشؤن القانونية بالمحافظة، والدكتور يوسف رجب، مدير مجمع إعلام قنا، وسميحة سعد، مدير وحدة حماية الطفل بالمحافظة، وممثل عن كلا من الحماية المدنية والصحة والشباب والرياضة والثقافة.

و قال عمر عبد الباقى، المتحدث الرسمي لمحافظة قنا، إن إجمالى عدد الحضانات التابعة لمديرية التضامن الاجتماعى تبلغ نحو 582 حضانة مرخصة بالمحافظة، منها 268 حضانة تابعة لمؤسسات المجتمع المدنى، و 314 حضانة خاصة، و 68 حضانة تعمل بمجال رياض الأطفال"8 مرخص، 60 قيد البحث".

وأضاف عبد الباقي، بأن محافظ قنا شدد خلال الاجتماع بضرورة إلتزام كافة الحضانات باللوائح المنظمة لها ومراعاة استيفائها للمواصفات وإجراءات الأمن والسلامة طبقا للقانون، فضلًا عن توفير كوادر متخصصة ومدربة للتعامل مع الأطفال مع مراعاة توفير الرعاية الصحية لهم.

وأشار المتحدث الرسمى لمحافظة قنا ، إلى أن محافظ قنا وجه بسرعة إنذار الحضانات المخالفة والتى تعمل بدون ترخيص أو لم تُجدد ترخيصها والتى جرى عمل حصر لها بإجمالى 97 حضانة على مستوى المحافظة لتوفيق أوضاعها.

كما أكد محافظ قنا ، على تفعيل البروتوكول القائم بين التضامن الاجتماعي والتربية والتعليم الخاص بترخيص حضانات رياض الأطفال مع الالتزام بتواجد لجنة تضم الجهات المعنية"التضامن الاجتماعي -التربية والتعليم"لمعاينة حضانات رياض الأطفال والتأكد من مطابقتها للشروط والمواصفات للسير في إجراءات الترخيص، وإعداد قاعدة بيانات لكافة حضانات رياض الأطفال على نطاق المحافظة.

كما ناشد محافظ قنا ، جميع مديرى الحضانات التى تواجههم أى معوقات، بحضور اجتماع يوم الأحد القادم الموافق 25 فبراير الجارى الساعة الواحدة.