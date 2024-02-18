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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

محافظات

زراعة 21600 شجرة بـ قنا للتوسع في المساحات الخضراء وتحسين جودة الهواء

مبادرة تشجير قنا
مبادرة تشجير قنا

أكد عمر عبد الباقى، المتحدث الرسمي لمحافظة قنا، إنه تم استلام 21600 شجرة لزراعتها بالمحافظة، ضمن أعمال المبادرة الرئاسية “100 مليون شجرة”، تنفيذاً للبروتوكول المبرم بين وزارتى التنمية المحلية والإنتاج الحربى لتوريد الأشجار لعدد من محافظات الجمهورية.

وأضاف عبد الباقى، بأن محافظ قنا أشاد بما تستهدفه المبادرة للتوسع في المساحات الخضراء و تحسين جودة الهواء للحد من مخاطر الاحتباس الحرارى والتغيرات المناخية.

 

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وأشار المتحدث الرسمى لمحافظة قنا ، إلى أن المبادرة تعكس جهود الدولة المصرية للتعامل مع قضية تغير المناخ والحفاظ على البيئة ورفع الوعى البيئى لدى جميع فئات المجتمع، فى إطار قمة الدول الأطراف لاتفاقية الأمم المتحدة الإطارية لتغير المناخ COP27 التى ترأستها مصر بمدينة شرم الشيخ نوفمبر 2022 .

وأوضح عبدالباقى، بأن القافلة تضمنت 21600 شجرة ، بواقع 7 أصناف غير مثمرة وخشبية وهى" كازوينا، كونو كاربس، أكاسيا جلوكا، كافور، فرشة الزجاج، تيكوما، ماهوجنى"، وذلك بالتعاون مع وزارة التنمية المحلية ووزارة الإنتاج الحربى.

ونوه المتحدث الرسمي لمحافظة قنا ، إلى أنه سوف يتم زراعتها بأماكن محددة بالقرى والمدن من خلال لجان مشتركة من الجهات المختلفة ووفقًا لخطة محددة، وطبقًا للظروف المناخية الملائمة لكل موقع.

مبادرة التشجير بقنا

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قنا زراعة 21600 شجرة التنمية المحلية المساحات الخضراء الوعي البيئي شرم الشيخ

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