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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

حوادث

بيطرى قنا يحرر 9 محاضر بيع لحوم فاسدة بالأسواق

محاضر لحوم
محاضر لحوم

واصلت مديرية الطب البيطرى بـ قنا ، شن حملاتها الدورية للتفتيش على أسواق عرض وبيع اللحوم والمجمدات والدواجن والأسماك وأماكن بيع وتداول وتقديم الغذاء، للضرب بيد من حديد على المخالفين وضبط اللحوم ومنتجاتها التى لا تصلح للاستهلاك الآدمي حفاظاً على صحة وسلامة المواطنين.
 

وقال عمر عبد الباقى، المتحدث الرسمي لمحافظة قنا، إن الحملة نجحت فى تحرير 9 محاضر بمراكز قنا ونقادة ودشنا، بإجمالي وزن 64 كجم لحوم بلدى مذبوحة خارج المجازر الحكومية.

 

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وأشار المتحدث الرسمى لمحافظة قنا ، إلى أنه تم التحفظ على الكميات المضبوطة، و إحالة المخالفين للنيابة العامة لتتولى التحقيق معهم.

من جانبه أكد الدكتور إبراهيم يوسف، مدير عام مديرية الطب البيطرى، بأن المديرية مستمرة فى حملاتها على الأسواق ومحال بيع اللحوم لضبط أى مخالفات من شأنها الإضرار بالمواطن القنائى سواء صحياً أو مادياً.

 

يذكر أن مديرية الطب البيطرى بـ قنا، بالتعاون مع مديرية التموين، تشن حملات دورية، للتأكد من سلامة المنتجات المعروضة للمواطنين بمنافذ البيع والأسواق بمراكز المحافظة، حرصاً على صحة المواطنين.

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