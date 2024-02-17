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إلهام أبو الفتح
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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

محافظات

توفير الوسائل بالمجان.. قنا تعلن انطلاق الحملة التنشيطية لتنظيم الأسرة

مديرية الصحة بـ قنا
مديرية الصحة بـ قنا

أعلن عمر عبد الباقى، المتحدث الرسمي لمحافظة قنا، عن إنطلاق الحملة التنشيطية لتنظيم الأسرة والصحة الإنجابية للسيدات بمراكز وقري المحافظة، تحت رعاية وزارة الصحة والسكان لدعم الأسرة وتقديم أوجه الرعاية الصحية اللازمة لها والعمل علي الحد من الزيادة السكانية.

 

وأوضح الدكتور محمد يحيي بدران، وكيل وزارة الصحة والسكان بـ قنا، بأن الحملة سوف تتم علي مرحلتين الأولي بمراكز قنا، أبوتشت، الوقف ودشنا خلال الفترة من ١٨ وحتي ٢٢ فبراير الجاري.

 

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وتابع بدران، فيما تنطلق المرحلة الثانية بمراكز نجع حمادي ، فرشوط ، قوص ، قفط ونقادة بهدف تقديم خدمات تنظيم الأسرة المختلفة بالمجان للمنتفعات من سيدات المحافظة.

وأضاف وكيل وزارة الصحة بـ قنا ، بأنه سيتم توفر جميع وسائل تنظيم الأسرة من الحبوب، الحقن، اللولب النحاسى، اللولب الهرموني وكبسولات تحت الجلد بالمجان، وذلك استمرارا لجهود الدولة بالإهتمام بالقضية السكانية وتحقيق أهداف التنمية المستدامة للنهوض بجودة الخدمات الصحية.

 

وأشار بدران، إلى أن هذه الجهود، تهدف إلى إتاحة الخدمات لجميع والسيدات والعمل علي رفع معدلات الإستخدام لوسائل تنظيم الأسرة المختلفة وذلك من خلال تقديم تلك الخدمات بالوحدات الصحية الثابتة والسيارات المتنقلة لتنظيم الأسرة بمختلف القري والنجوع بمشاركة فريق طبى مدرب، فضلا عن أن الحملة تشمل تقديم ندوات التوعوية من خلال الرائدات الريفيات ومسؤلى الإعلام بالمراكز.
 

قنا وزارة الصحة الحملة التنشيطية لتنظيم الأسرة الزيادة السكانية نجع حمادى قوص الرائدات الريفيات

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