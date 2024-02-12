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إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

حوادث

بها آثار جنائية.. العثور على جثة تلميذة بجوار مستودع أنابيب في قنا

جثة طفلة
جثة طفلة

عثرت أجهزة الأمن بـ قنا، اليوم الإثنين، على جثة طـ.فلة بها آثار ذبـ.ح بالرقبة، ملقاة بجوار مستودع أنابيب بوتاجاز داخل قرية الطويرات، التابعة لمركز قنا.

 

تلقى اللواء مصطفى مبروك درة، مساعد وزير الداخلية مدير أمن قنا ، إخطارًا من غرفة العمليات، يفيد ورود بلاغ بالعثور على جثة طفـ.لة فى قرية الطويرات التابعة لمركز قنا.

 

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تبين أن الجثة لـ ملك.م.ع.م 10 أعوام، وبها آثار ذبـ. ح، ملقاة بجوار مستودع أنابيب.

دفع مرفق اسعاف قنا ، بسيارة إلى موقع العثور على الجثة، وجرى نقلها إلى مشرحة مستشفى قنا الجامعى لوضعها تحت تصرف النيابة العامة.

تحرر محضر بالواقعة و أخطرت الجهات المختصة لمباشرة التحقيقات واتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة.

 

 

قنا مرفق اسعاف قنا الطويرات مستودع أنابيب بوتاجاز اخبار قنا

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