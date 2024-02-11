عاجل
english EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

محافظات

محافظ قنا ومساعد وزير الصحة يتفقدان مشروع إنشاء مستشفى الرمد

مستشفى الرمد
مستشفى الرمد

تفقد اللواء أشرف الداودى، محافظ قنا ، والدكتور أنور إسماعيل، مساعد وزير الصحة للمشروعات القومية والوفد المرافق له، مشروع أعمال احلال وتجديد مستشفى الرمد بمدينة قنا، وذلك في إطار المتابعة الميدانية للمشروعات الجارى تنفيذها بالقطاع الصحى بنطاق المحافظة لتقديم خدمات صحية متميزة للمواطنين.

رافقهما خلال جولة التفقد، الدكتور حازم عمر نائب محافظ قنا ، والنائب أسامة الهوارى والنائب محمد كمال موسي، عضوا مجلس الشيوخ، والدكتور محمد يحيى بدران، وكيل وزارة الصحة وعدد من القيادات التنفيذية بالمحافظة.

 

تدشين عيادة للتغذية العلاجية بمجمع عيادات سيدى عبد الرحيم للتأمين الصحى بقنا

بـ35 جنيها لكل مادة.. فتح باب التظلم لنتائج امتحانات الشهادة الإعدادية بتعليم قنا

 

وأوضح محافظ قنا ، بأن مستشفي الرمد تقع علي مساحة ٤٤٢٨ م٢ بتكلفة إجمالية لأعمال الإنشاءات والتشطيب تقدر بحوالى ١٦٠ مليون جنيه، فضلاً عن تجهيز المستشفي بكافة الأجهزة والمعدات الطبية لتقديم خدماتها التخصصية لاهالي المحافظة بعد توقف عن العمل منذ عام  ٢٠١٥.

وأضاف الداودى، بأن إعادة احلال وتجديد مستشفي الرمد خطوة جادة نحو تقديم خدمة طبية متكاملة كونها المستشفى الوحيد الذى يقدم خدمة الرمد وجراحة الوجه والفكين لأبناء المحافظة.

وأشار محافظ قنا إلى أن المستشفى يعد أحد مستهدفات التنمية المستدامة ورؤية مصر 2030، تنفيذاً لتوجيهات الرئيس عبدالفتاح السيسى، رئيس الجمهورية بالنهوض والارتقاء بمستوى الرعاية الصحية المقدمة للمواطنين.

 

مستشفى الرمد

IMG-20240211-WA0021
IMG-20240211-WA0021
IMG-20240211-WA0023
IMG-20240211-WA0023
IMG-20240211-WA0024
IMG-20240211-WA0024
IMG-20240211-WA0025
IMG-20240211-WA0025
IMG-20240211-WA0027
IMG-20240211-WA0027
IMG-20240211-WA0026
IMG-20240211-WA0026
IMG-20240211-WA0028
IMG-20240211-WA0028
IMG-20240211-WA0029
IMG-20240211-WA0029
قنا مستشفي الرمد خدمة طبية التنمية المستدامة رؤية مصر 2030 اخبار قنا

ﺗﻔﻀﻴﻼﺕ اﻟﻘﺮاء

2400 جنيه|مفاجأة غير متوقعة في أسعار الذهب.. وهذا ثمن عيار 21 الآن

بديل الجنيه الورقي|البنك المركزي يعتزم إصدار أول عملة رقمية رسميا.. ماذا يحدث؟

20 جنيها للأرز و27 للسكر.. تعرف على أماكن معارض "أهلا رمضان" وأسعار السلع

الدولار يوجه ضربة قاسية للذهب في مصر.. ومفاجأة في قيمة الجنيه الآن

الفنان محمود عامر يحتفل بزواجه.. تفاصيل

ميدو: أزمة كهربا كشفت جهل المسئولين

تعاود التراجع| مفاجأة في أسعار الدواجن اليوم.. وهذه قيمة البانيه الآن

تجار الدولار فى ورطة .. الداخلية تلاحق المضاربين في العملة

موضوعات متعلقة

وضع خطة لنقل حضانات مستشفى بهجورة المؤقت لـ نجع حمادي العام الجديد

شجرة عمران.. تحولت لمقهى اجتماعى لأهالى"المنشية" والغرباء يقصدونها لعلاج الأمراض الجلدية بقنا|شاهد

ترشيحاتنا

مجلس النواب يوافق علي مواد إصدار مشروع قانون حقوق المسنين

موعد ومكان جنازة وعزاء والدة سما إبراهيم.. تفاصيل

كيف يتخلص الاحتلال من الفلسطينيين الموجودين في رفح؟

مصطفى فتحي لاعب بيراميدز يظهر في مران الزمالك.. اعرف السبب

مصر تعزي الإمارات والبحرين في ضحايا الهجوم الإرهابي بالصومال

حماس توجّه تهديدًا لإسرائيل بشأن الهجوم على مدينة رفح


ﺑﺎﻟﺼﻮﺭ

باللون الأحمر.. إلهام شاهين بإطلالة مثيرة للجدل للاحتفال بعيد الحب

بفستان زفاف.. ياسمين الخطيب تثير الجدل بالسوشيال ميديا بهذه الإطلالة |شاهد

الفنان محمود عامر يحتفل بزواجه.. تفاصيل

بعد عرض الاختيار وفومو.. السوشيال ميديا تثير الجدل بنادي السينما المستقلة|صور

فيديو

ضربة قاسية للذهب بسبب الدولار .. وهذا سعر عيار 21 الآن

تدلى بـ الحبل السرى.. شاهد لحظة ولادة قرد على ارتفاع 50 قدما

بدل الورقي ويقلل الكاش .. كل ما تريد معرفته عن الجنيه الإلكتروني

بلوك.. استمرار الحظر بين أصالة وأنغام رغم إنهاء الخلاف بينهما

المزيد

ﻣﻘﺎﻻﺕ

شريف نادي يكتب: صراع الروس والأوكران 

هند عصام تكتب: ابحث عني

إلهام أبو الفتح

إلهام أبو الفتح تكتب: شكرا سيادة الرئيس .. أسعدت الملايين

نجاة عبد الرحمن

نجاة عبد الرحمن تكتب: عبيد الإخوان 17

المستشار أسـامة الصعيدي

المستشار أسامة الصعيدي يكتب: القانون رقم 3 لسنة 2024 لبتر المفسدين

سلامة عمر

سلامة عمر يكتب: المخبب شيطان

كريمة أبو العينين

كريمة أبو العينين تكتب: حتى الماشية يا ليشع !!

كريم خالد عبد العزيز

كريم خالد عبد العزيز يكتب: نفوس غير سوية وقلوب حاقدة

اﻟﻤﺰﻳﺪ