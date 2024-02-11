محافظ قنا ومساعد وزير الصحة يتفقدان مشروع إنشاء مستشفى الرمد

تفقد اللواء أشرف الداودى، محافظ قنا ، والدكتور أنور إسماعيل، مساعد وزير الصحة للمشروعات القومية والوفد المرافق له، مشروع أعمال احلال وتجديد مستشفى الرمد بمدينة قنا، وذلك في إطار المتابعة الميدانية للمشروعات الجارى تنفيذها بالقطاع الصحى بنطاق المحافظة لتقديم خدمات صحية متميزة للمواطنين.

رافقهما خلال جولة التفقد، الدكتور حازم عمر نائب محافظ قنا ، والنائب أسامة الهوارى والنائب محمد كمال موسي، عضوا مجلس الشيوخ، والدكتور محمد يحيى بدران، وكيل وزارة الصحة وعدد من القيادات التنفيذية بالمحافظة.

وأوضح محافظ قنا ، بأن مستشفي الرمد تقع علي مساحة ٤٤٢٨ م٢ بتكلفة إجمالية لأعمال الإنشاءات والتشطيب تقدر بحوالى ١٦٠ مليون جنيه، فضلاً عن تجهيز المستشفي بكافة الأجهزة والمعدات الطبية لتقديم خدماتها التخصصية لاهالي المحافظة بعد توقف عن العمل منذ عام ٢٠١٥.

وأضاف الداودى، بأن إعادة احلال وتجديد مستشفي الرمد خطوة جادة نحو تقديم خدمة طبية متكاملة كونها المستشفى الوحيد الذى يقدم خدمة الرمد وجراحة الوجه والفكين لأبناء المحافظة.

وأشار محافظ قنا إلى أن المستشفى يعد أحد مستهدفات التنمية المستدامة ورؤية مصر 2030، تنفيذاً لتوجيهات الرئيس عبدالفتاح السيسى، رئيس الجمهورية بالنهوض والارتقاء بمستوى الرعاية الصحية المقدمة للمواطنين.