تدشين عيادة للتغذية العلاجية بمجمع عيادات سيدى عبد الرحيم للتأمين الصحى بقنا

أعلن الدكتور أشرف كمال، مدير عام فرع جنوب الصعيد للتأمين الصحى، تدشين عيادة التغذية العلاجية داخل مجمع عيادات سيدى عبد الرحيم للتأمين الصحى بمدينة قنا.

وتابع كمال، بأن ذلك يأتى فى إطار توجيهات اللواء أشرف الداودي محافظ قنا، بالتيسير علي المرضي، وتنظيم العمل بمنظومة التأمين الصحى، لتحسين مستوى الخدمات الطبية، المقدمة لشريحة كبيرة من المواطنين، بالتعاون والتنسيق بين المحافظة والهيئة العامة للتأمين الصحى برئاسة الدكتور محمد ضاحى.

وأضاف مدير عام فرع جنوب الصعيد للتأمين الصحى، بأن الهدف من إنشاء العيادة مساعدة المرضى المترددين على عيادة سيدى عبد الرحيم للتأمين الصحى من خلال تقديم رعاية غذائية سليمة لهم، فضلاً عن تثقيف المرضى من خلال تقديم الإرشادات الغذائية.

وأشار كمال، إلى أن عيادة التغذية العلاجية سوف تضم الدكتور محمود ناجح صديق، أخصائى تغذية علاجية أطفال، والدكتورة رحاب جمال مصطفى، دبلوم التغذية العلاجية، وتوفر العيادة الخارجية استشارات غذائية متخصصة حول إدارة الوزن لمرضى الكلى، والسكرى، والأطفال وسكر الحمل، والدعم الغذائى، والحساسية، والفشل فى النمو وغيرها.

جدير بالذكر أن عيادة سيدى عبدالرحيم للتأمين الصحى بمدينة قنا ، شهدت منذ أيام تدشين أول لجنة للغدد الصماء وهرمون النمو للأطفال بمحافظة قنا، فى إطار خطة الهيئة لإدخال خدمات جديدة تيسيراً على المرضى والمنتفعين بخدمات التأمين الصحي بالمحافظة وتحسين مستوى الخدمة المقدمة.