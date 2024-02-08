بـ35 جنيها لكل مادة.. فتح باب التظلم لنتائج امتحانات الشهادة الإعدادية بتعليم قنا

أعلنت مديرية التربية والتعليم بـ قنا، عن موعد استقبال تظلمات نتيجة الشهادة الإعدادية 2024م حيث تبدأ يوم الأحد المقبل 11 فبراير عقب اعتماد نتيجة الصف الثالث الإعدادي للفصل الدراسي الأول بنسبة نجاح 85.77%، بواقع 35 جنيه للمادة الواحدة.

وقال الدكتور محمد السيد، وكيل وزارة التربية والتعليم بقنا ، إن موعد تظلمات نتيجة الشهادة الإعدادية 2024م في محافظة قنا، سوف يبدأ الأحد القادم، الموافق 11 فبراير الجارى وتستمر لمدة 15 يوماً.

وأوضح وكيل وزارة التربية والتعليم بـ قنا ، بأن إجراءات تقديم التظلم تبدأ بسداد ولى الأمر، مبلغ 35 جنيهاً لكل مادة يريد التظلم عن نتيجتها للمعاون المالى بالمديرية أو يقوم بعمل حوالة بريدية بالرقم القومى الخاص بالطالب موجهة بإسم مديرية التربية والتعليم بقيمة 35 جنيها عن كل مادة يريد التظلم عنها وذلك بإدارة التعليم الإبتدائي بالمديرية.

كان اللواء أشرف الداودى، محافظ قنا، اعتمد نتيجة الشهادة الإعدادية للعام الدراسى 2023-2024م، بنسبة نجاح 85.77%، وجاءت نتيجة الفصل الدراسي الأول لمرحلة اتمام التعليم الأساسى"القسم المهنى"بنسبة نجاح 88.5%.

فيما جاءت نتيجة الفصل الدراسى الأول للصف الثالث الإعدادي للصم وضعاف السمع بنسبة نجاح 88.5%، ونتيجة الفصل الدراسى الأول للصف الثالث الإعدادي مكفوفين بنسبة نجاح 87.5%.

