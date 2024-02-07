بالاسم ورقم الجلوس.. نتيجة الشهادة الإعدادية 2024 في قنا





اعتمد اللواء أشرف الداودى، محافظ قنا، نتيجة الفصل الدراسي الأول للشهادة الإعدادية بالمحافظة للعام الدراسي 2023 - 2024 بنسبة نجاح بلغت 85.77%، والإعدادية المهنية بنسبة نجاح بلغت 88.5 %.

جرى اعتماد النتيجة، صباح اليوم الأربعاء، عقب عرضها من الدكتور محمد السيد، وكيل وزارة التربية والتعليم بـ قنا ، على محافظ قنا.

وقال محافظ قنا ، إنه تقدم لامتحان الفصل الدراسي الأول للشهادة الإعدادية لهذا العام 52702 طالبًا وطالبة حضر منهم 52135 في 9 إدارات تعليمية على مستوى المحافظة حقق النجاح 44717 طالبًا وطالبة بنسبة نجاح بلغت 85.77%.

وتابع محافظ قنا ، بأنه تقدم لتأدية الامتحان 776 طالب من الإعدادية المهنية، حضر منهم 734 حقق النجاح 712 طالبًا وطالبة بنسبة نجاح بلغت 97%، وبلغ عدد الطلاب المكفوفين 8 طالب حضر منهم 7 بنسبة نجاح 87.5% ووبلغ عدد المتقدمين من ضعاف السمع 35 بنسبة نجاح بلغت 88.5%.

و أعرب محافظ قنا، عن بالغ تهانيه للطلاب الناجحين ولأسرهم متمنيا لهم مزيداً من النجاح والتفوق في الفصل الدراسي الثاني، كما قدم الشكر للقائمين علي العملية التعليمية بالمحافظة، مطالباً بتقديم المزيد من الجهد للارتقاء بالعملية التعليمية.



