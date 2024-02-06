تكريم 10 أئمة باحتفال أوقاف قنا بليلة الإسراء والمعراج

شهد اللواء أشرف الداودى، محافظ قنا، الاحتفال الذى نظمته مديرية الأوقاف، بمناسبة ذكرى الإسراء والمعراج بمسجد العارف بالله سيدى عبد الرحيم القنائى.

جاء ذلك بحضور الدكتور حازم عمر، نائب محافظ قنا، وحسام حمودة، السكرتير العام للمحافظة، والنائب العمدة مبارك، والنائب مصطفى محمود، والنائب محمد الجبلاوى، أعضاء مجلس النواب، والدكتور ماهر على جبر، وكيل وزارة الأوقاف، والشيخ تاج الدين أبوالوفا، مدير عام منطقة قنا الأزهرية، والشيخ محروس أحمد، مدير عام منطقة وعظ قنا، والعقيد أشرف بغدادى، المستشار العسكرى للمحافظة، وعدد من القيادات التنفيذية والأمنية والشعبية بالمحافظة.





وافتتح فعاليات الاحتفال الدكتور محمد محمود، امام المسجد، عقب أداء شعائر صلاة المغرب، ثم تلاوة مباركة لآيات من القرآن الكريم، بصوت الشيخ طه يوسف الدشناوى، وعلى هامش الاحتفال كرم محافظ قنا، 10 من الأئمة والوعاظ وتقديم شهادات التقدير لهم، لتفوقهم فى النشاط الدعوى داخل المحافظة.

وألقى الدكتور ماهر على جبر، وكيل وزارة الأوقاف، كلمة عن معجزة الإسراء والمعراج وأهم الدروس المستفادة منها، كإحدى معجزات النبوة ومن أعظم آيات الله عز وجل التي أنعم بها على نبيه الكريم صلى الله عليه وسلم في تلك الليلة ، واختتم كلمته، داعيًا المولى عز وجل أن يحفظ مصر وشعبها من كل سوء.

وقدم براعم مسجد سيدى عبدالرحيم القنائى، فقرات دينية شملت سرد النسب الشريف للنبى صلى الله علية وسلم وإنشاد منظومة أسماء الله الحسنى، واختتم الحفل بالتواشيح الدينية والابتهالات الشيخ محمد سليمان القوصى.



و قدم محافظ قنا، التهنئة للشعب المصري عامة، وأهالي محافظة قنا بصفة خاصة، بمناسبة ذكرى الإسراء والمعراج، سائلاً الله عز وجل أن ينعم على مصرنا الغالية بمزيد من الأمن والاستقرار والرخاء وأن يحفظ شعبها وجيشها وقيادتها السياسية وأن يعيد هذه المناسبة المباركة على شعبها بالخير واليمن والبركات.

وأشاد محافظ قنا، بدور الأزهر والأوقاف فى نشر الفكر الوسطى المستنير وصحيح الإسلام لحماية الأجيال الواعدة من أبناء مصر من الانسياق وراء أى فكر منحرف أو متطرف.