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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

محافظات

خلال اجتماع دورى.. محافظ قنا: العمل بمشروعات حياة كريمة يسير بمعدلات سريعة

اجتماع حياة كريمة
اجتماع حياة كريمة

قال اللواء أشرف الداودى، محافظ قنا، إن العمل بمشروعات المبادرة الرئاسية «حياة كريمة» يسير بمعدلات سريعة طبقا لمعايير الجودة والكفاءة، لضمان الإنتهاء منها وفقا للجدول الزمنى المحدد، منوها بأنه يتم عقد اجتماعات دورية لمناقشة الموقف التنفيذى ونسب التنفيذ لتلك المشروعات، وتذليل المعوقات من خلال التواصل المباشر مع مسئولى القطاعات الخدمية، لتقديم التيسيرات اللازمة.

جاء ذلك خلال الاجتماع الدورى الذى عقده لمتابعة موقف تسليم مشروعات المبادرة الرئاسية «حياة كريمة» المنتهية، وكذا متابعة الموقف الحالى لكافة الأعمال المتبقية بمشروعات المبادرة وتقديم التيسيرات والدعم اللازم لتسريع معدلات الإنجاز والانتهاء من المشروعات المستهدفة.

وحضر الاجتماع الدكتور حازم عمر، نائب محافظ قنا، وحسام حمودة سكرتير عام المحافظة ومحمد صلاح أبوكريشة السكرتير العام المساعد للمحافظة، والعميد أنيس محمد منير الشعبة الهندسية، وعدد من  القيادات التنفيذية بالمحافظة.

 

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وأوضح عمر عبد الباقى، المتحدث الرسمي لمحافظة قنا، أن الإجتماع تناول موقف  مشروعات المرحلة الأولى من مبادرة «حياة كريمة» التي تم الإنتهاء منها وتسليمها في بعض القطاعات الخدمية، متمثلة في عددا من المجمعات الخدمية والزراعية، والوحدات الصحية، ومحطات مياه الشرب، ومحطات الصرف الصحى.

وأشار عبدالباقى، إلى أن محافظ قنا وجه بسرعة تسليم جميع المشروعات الأخرى المتبقية للبدء في تشغيلها بهدف تقديم الخدمات وتلبية المطالب والاحتياجات الجماهيرية للأهالى والمواطنين.

وأكد المتحدث الرسمى لمحافظة قنا ، أن الاجتماع تضمن عرض نسب التنفيذ بجميع المشروعات المتبقية بالقطاعات المختلفة كل مشروع على حده، والتحديات التي تعطل انتظام سير العمل بها، لتسريع معدلات الأداء والعمل بالتوازي للانتهاء من كافة الأعمال المتبقية بباقي المشروعات، لتحقيق الهدف المنشود من المبادرة.

يُذكر أن المرحلة الأولى من مبادرة «حياة كريمة» تستهدف تنفيذ 1683 مشروع في مختلف القطاعات الخدمية، بتكلفة مالية تتخطى 40 مليار جنيه، ويجرى تنفيذ تلك المشروعات في 5 مراكز، بـ 19 قرية أم، و87 قرية رئيسية و722 نجع وعزبة، بهدف الارتقاء بالمستوى الاقتصادى والاجتماعى والبيئى والصحى للأسر الأكثر احتياجا، وإحداث تنمية شاملة بتلك القرى وتمكينها من الحصول على الخدمات الأساسية، بما يتناسب مع مقومات الجمهورية الجديدة وفقا لرؤية مصر 2030.

 

 

اجتماع حياة كريمة

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قنا حياة كريمة المعوقات محطات الصرف الصحي المشروعات

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