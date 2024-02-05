صحة قنا تنهي حزمة تدريبية للأطباء الجدد قبل تسليمهم العمل بالوحدات

أنهت مديرية الشئون الصحية بـ قنا ، فعاليات الحزمة التدريبية المكثفة للأطباء الجدد، وذلك قُبيل تسليمهم العمل، بالوحدات الصحية المقررة لكل منهم، إنطلاقاً من توجيهات الدكتور خالد عبدالغفار، وزير الصحة والسكان واللواء أشرف الداودى، محافظ قنا ، بضرورة التدريب والتطوير المستمر للفرق الطبية المختلفة بالمحافظة.

وقال الدكتور محمد يحي بدران، وكيل وزارة الصحة بـ قنا، إن الحزمة التدريبة، والتي استمرت خلال الفترة من ٨ يناير وحتى ٤ فبراير قدمت مجموعة مكثفة من التدريب الفني للأطباء المقرر استلامهم العمل بالوحدات الصحية.

وأضاف وكيل وزارة الصحة بـ قنا، أن الحزمة التدريبية شملت التدريب على جميع الخدمات المقدمة ف الوحدات الصحية من خدمات الأمومة والطفولة وتنظيم الأسرة وطب الأسرة والأعمال الوقائية و الطب الشرعي والإداريات ومكافحة العدوى وبرنامج الطفل والأم.

وأوضحت الدكتورة إيناس فاروق، مديرة إدارة الرعاية الأساسية بالمديرية، بأن الدورة شملت عرض لتطبيق برامج طب الأسرة وطريقة فتح الملفات العائلية بالوحدات، وقدمت عرض للمبادرات الرئاسية المختلفة وكيفية تنفيذها علي المترددين علي الوحدات الصحية، وعرض لأنواع الطعوم واللقاحات المختلفة وأعمال الترصد بالإدارات ووسائل الحفاظ علي الممتلكات بالوحدات الصحية والحفاظ عليها.

وأشارت فاروق إلى تسليم الأطباء الجدد شهادات إتمام الدورة في حضور الدكتور أشرف الأحمر، وكيل المديرية، معربةً عن امتنانها للأطباء الجدد علي استفادتهم الملحوظة في التدريب وحرصهم علي الإستفادة والتعلم.