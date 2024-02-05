تكريم المصابين وأسر الشهداء في احتفال يوم الشهيد بقصر ثقافة قنا

شهد اللواء أشرف الداودى، محافظ قنا ، واللواء مدحت عبد العزيز فاوى، مدير جمعية المحاربين القدماء وضحايا الحرب، الاحتفال بيوم الشهيد والمحارب القديم الذي نظمته جمعية المحاربين القدماء، عرفانًا بالدور البطولي الذي بذله المحاربون القدامى في الدفاع عن تراب الوطن، وتقديرا لأسر شهداء مصر الأبرار في التضحية والفداء.
حضر فعاليات الاحتفال الدكتور أحمد عكاوى، رئيس جامعة جنوب الوادى ، والدكتور حازم عمر، نائب محافظ قنا، ومحمد صلاح أبوكريشة، السكرتير العام المساعد للمحافظة، واللواء ضياء رفعت، نائب مدير الأمن لقطاع شمال المحافظة وحكمدار مديرية أمن قنا ، والعقيد أشرف البغدادى، المستشار العسكرى للمحافظة، وعدد من قيادات القوات المسلحة والشرطة، ولفيف من القيادات الشعبية والتنفيذية، وأعضاء المجلس القومى للمرأة و رجال الدين الإسلامي والمسيحى وأسر الشهداء.
تضمن الاحتفال عرض فيلم تسجيلي بعنوان "حلم الشهيد" تضمن انجازات الدولة المصرية كثمرة تضحيات شهداء الوطن من أبناءه البواسل، وعقب ذلك قدمت فرقة الموسيقي العربية لقصر ثقافة قنا بعض الأغاني الوطنية، وانتهت فعاليات الحفل، بتكريم المصابين وأسر الشهداء.
وأوضح محافظ قنا ، بأن يوم الشهيد من أعظم الأيام خلوداً في تاريخنا العريق، لذلك نحتفل بيه سنويا لنتذكر ما جاد به هؤلاء الأبطال بأنفسهم و أرواحهم، فاليوم نُحيّ بكل فخر وإعتزاز ذكرى الشهداء الأبرار، مضيفاً بأن أسماؤهم وتضحياتهم سوف تظل علامة مضيئة في تاريخ الوطن وذكرى محفورة بأحرف من نور في وجدان كل أبنائه.
وأكد الداودى، بأن هذه المناسبة الوطنية ليست مجرد تاريخ نستذكر فيه تضحيات الشهيد وإنما هي تعبير عن التقدير والتكريم لرجال بواسل صدقوا ما عاهدوا الله عليه فجادوا بأرواحهم الزكية ولبوا نداء الواجب والمسؤولية الوطنية في ردع المعتدين.
كما قدم محافظ قنا ، تحية إجلال وتقدير لرجال القوات المسلحة البواسل لما يبذلونه من جهود كبيرة فى الحفاظ على مقدرات ومكتسبات الوطن، و رجال الشرطة المخلصين على حفظهم لأمن مصر الداخلي وتوفير البيئة الملائمة للاستقرار ، موجها شكره وتقديره لأسر الشهداء والمصابين على صبرهم وتحملهم ، ورضاهم بقضاء الله وقدره، مشيرًا إلى أن رعاية أسر الشهداء والاهتمام بشؤونهم تعبير عن الشكر والامتنان لهم، لأن مصر لا تنسى أبنائها الذين قدموا التضحيات من أجلها في كل المجالات.
و دعا مدير جمعية المحاربين القدماء وضحايا الحرب، الحضور للوقوف دقيقة حداد وقراءة الفاتحة على أرواح الشهداء من رجال القوات المسلحة والشرطة المصرية الذين ضحوا بأرواحهم من أجل تحقيق أمن الوطن وسلامة أراضيه، مؤكدا أن مصر ستظل كما هو عهدها بارةً بأبنائها الكرام الذين جادوا بأرواحهم الغالية من أجلها ، مشيرا إلي أن ما قدمه هؤلاء الأبطال في سبيل رفعة الوطن والذود عن أراضيه وحفظ أمنه واستقراره ليحيا الجميع في أمان ورخاء وازدهار.
وأكد مدير جمعية المحاربين القدماء، أن الجميع يدين لهم بالفضل ويسير على خطاهم في العمل من أجل النهوض بهذا الوطن ضاربين بذلك أروع الأمثلة في الإنتماء والاعتزاز بتراب هذا الوطن الغالي.
يذكر أن يوم الشهيد يوافق التاسع من شهر مارس من كل عام وهو تخليدا لذكرى استشهاد الفريق عبد المنعم رياض رئيس أركان الجيش المصري عام ١٩٦٩.