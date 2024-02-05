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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

محافظات

تكريم المصابين وأسر الشهداء في احتفال يوم الشهيد بقصر ثقافة قنا

احتفال يوم الشهيد
احتفال يوم الشهيد بقنا

شهد اللواء أشرف الداودى، محافظ قنا ، واللواء مدحت عبد العزيز فاوى، مدير جمعية المحاربين القدماء وضحايا الحرب، الاحتفال بيوم الشهيد والمحارب القديم الذي نظمته جمعية المحاربين القدماء، عرفانًا بالدور البطولي الذي بذله المحاربون القدامى في الدفاع عن تراب الوطن، وتقديرا لأسر شهداء مصر الأبرار في التضحية والفداء.

حضر  فعاليات الاحتفال الدكتور أحمد عكاوى، رئيس جامعة جنوب الوادى ، والدكتور حازم عمر، نائب محافظ قنا، ومحمد صلاح أبوكريشة، السكرتير العام المساعد للمحافظة، واللواء ضياء رفعت، نائب مدير الأمن لقطاع شمال المحافظة وحكمدار مديرية أمن قنا ، والعقيد أشرف البغدادى، المستشار العسكرى للمحافظة، وعدد من قيادات القوات المسلحة والشرطة، ولفيف من القيادات الشعبية والتنفيذية، وأعضاء المجلس القومى للمرأة و رجال الدين الإسلامي والمسيحى وأسر الشهداء.

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تضمن الاحتفال عرض فيلم تسجيلي بعنوان "حلم الشهيد" تضمن انجازات الدولة المصرية كثمرة تضحيات شهداء الوطن من أبناءه البواسل، وعقب ذلك قدمت فرقة الموسيقي العربية لقصر ثقافة قنا بعض الأغاني الوطنية، وانتهت فعاليات الحفل، بتكريم المصابين وأسر الشهداء.
وأوضح محافظ قنا ، بأن يوم الشهيد من أعظم الأيام خلوداً في تاريخنا العريق، لذلك نحتفل بيه سنويا لنتذكر ما جاد به هؤلاء الأبطال بأنفسهم و أرواحهم، فاليوم نُحيّ بكل فخر وإعتزاز ذكرى الشهداء الأبرار، مضيفاً بأن أسماؤهم وتضحياتهم سوف تظل علامة مضيئة في تاريخ الوطن وذكرى محفورة بأحرف من نور في وجدان كل أبنائه.

وأكد الداودى، بأن هذه المناسبة الوطنية ليست مجرد تاريخ نستذكر فيه تضحيات الشهيد وإنما هي تعبير عن التقدير والتكريم لرجال بواسل صدقوا ما عاهدوا الله عليه فجادوا بأرواحهم الزكية ولبوا نداء الواجب والمسؤولية الوطنية في ردع المعتدين.

كما قدم محافظ قنا ، تحية إجلال وتقدير لرجال القوات المسلحة البواسل لما يبذلونه من جهود كبيرة فى الحفاظ على مقدرات ومكتسبات الوطن، و رجال الشرطة المخلصين على حفظهم لأمن مصر الداخلي وتوفير البيئة الملائمة للاستقرار ، موجها شكره وتقديره لأسر الشهداء والمصابين على صبرهم وتحملهم ، ورضاهم بقضاء الله وقدره، مشيرًا إلى أن رعاية أسر الشهداء والاهتمام بشؤونهم تعبير عن الشكر والامتنان لهم، لأن مصر لا تنسى أبنائها الذين قدموا التضحيات من أجلها في كل المجالات.

و دعا مدير جمعية المحاربين القدماء وضحايا الحرب، الحضور للوقوف دقيقة حداد وقراءة الفاتحة على أرواح الشهداء من رجال القوات المسلحة والشرطة المصرية الذين ضحوا بأرواحهم من أجل تحقيق أمن الوطن وسلامة أراضيه، مؤكدا أن مصر ستظل كما هو عهدها بارةً بأبنائها الكرام الذين جادوا بأرواحهم الغالية من أجلها ، مشيرا إلي أن ما قدمه هؤلاء الأبطال في سبيل رفعة الوطن والذود عن أراضيه وحفظ أمنه واستقراره ليحيا الجميع في أمان ورخاء وازدهار.

وأكد مدير جمعية المحاربين القدماء، أن الجميع يدين لهم بالفضل ويسير على خطاهم في العمل من أجل النهوض بهذا الوطن ضاربين بذلك أروع الأمثلة في الإنتماء والاعتزاز بتراب هذا الوطن الغالي. 
يذكر أن يوم الشهيد يوافق التاسع من شهر مارس من كل عام وهو تخليدا لذكرى استشهاد الفريق عبد المنعم رياض رئيس أركان الجيش المصري عام ١٩٦٩.

 

حفل يوم الشهيد

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قنا جمعية المحاربين القدماء شهداء مصر يوم الشهيد الفريق عبد المنعم رياض

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