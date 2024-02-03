خلال الشتاء..نائب محافظ قنا يبحث ورئيس الغازات البترولية توفير كميات غاز بوتاجاز

إلتقى الدكتور حازم عمر، نائب محافظ قنا ، المحاسب محمد فرحات، رئيس مجلس إدارة شركة الغازات البترولية "بتروجاس" والوفد المرافق له، لبحث سبل التعاون مع المحافظة لتوفير احتياجات المحافظة من البوتاجاز خاصة مع زيادة الطلب عليها خلال فصل الشتاء.

جاء ذلك بحضور المهندس علاء يوسف، مدير عام العمليات المركزية، وحسن محمد، مدير عام مديرية التموين والتجارة الداخلية بالمحافظة.

واستعرض نائب محافظ قنا ، سبل التعاون مع شركة بتروجاس فرع قنا لسد احتياجات القرى والمراكز من اسطوانات البوتاجاز، وتوفير حصص إضافية للمحافظة خلال فصل الشتاء، والتنسيق لزيادة ضخ غاز الاسطوانات بكمية قدرها 650 طن بالتنسيق مع مديرية التموين وشركة بتروجاس تحت إشراف رؤساء المراكز والوحدات المحلية القروية لمواجهة زيادة الطلب على اسطوانات البوتاجاز.

كما استعرض جهود المحافظة بالتنسيق مع الجهات الرقابية في تكثيف الحملات التموينية بصفة يومية ومستمرة لضمان توافر المنتجات الاستراتيجية بالمستودعات، منعًا لحدوث أى أزمات واتخاذ الإجراءات القانونية حيال المخالفين والمتلاعبين بالأسعار.

فيما أعلن رئيس مجلس إدارة شركة الغازات البترولية "بتروجاس"، دعمه المستمر للمحافظة لتوفير احتياجاتها من البوتاجاز بصفة مستمرة في ظل زيادة الطب على اسطوانات البوتاجاز خلال فصل الشتاء والأعياد.

وأوضح مدير عام مديرية التموين والتجارة الداخلية بقنا، بأنه يوجد لجنة دائمة من مديرية التموين بشركة الغازات البترولية "بتروجاس" لمتابعة شحن كميات البوتاجاز يوميًا، والتأكد من وصولها لأماكنها، بالتنسيق مع إدارات التموين ومباحث التموين والوحدات المحلية، ومتابعة توفير المواد البترولية عن طريق شركات البترول ومحطات الخدمة التابعة لها بدائرة المحافظة.



