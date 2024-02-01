دورة تدريبية بصحة قنا حول دور العلاج الطبيعي بالعناية المركزة لحديثي الولادة

عقدت إدارة العلاج الطبيعى بمديرية الصحة بـ قنا ، دورة مكثفة على مدار أسبوعين لعدد كبير من أطباء العلاج الطبيعي بالمستشفيات والوحدات الصحية، حول دور العلاج الطبيعى فى العناية المركزة لحديثى الولادة.

وقال الدكتور محمد يحيي بدران، وكيل وزارة الصحة بـ قنا ، إن الدورة التدريبية عرضت شرحا حول كيفية التعامل مع الأطفال حديثي الولادة بالحضانات والمستشفيات وأهمية العلاج الطبيعي لهؤلاء الأطفال، ضمن توجه المديرية نحو تطوير الفريق الطبي وإمداده بأحدث العلوم الطبية التي تساهم في تحسين الأداء الخدمي له.

وأشار وكيل وزارة الصحة بـ قنا ، إلى أن الدورة قدمت عرضاً لكيفية التعامل مع الأطفال ذوي الاحتياجات الخاصة وكيفية علاجهم وتقديم الرعاية اللازمة لهم، لافتاً إلى أن الدورة تأتى تنفيذا لتوجيهات الدكتور خالد عبدالغفار، وزير الصحة والسكان، واللواء أشرف الداودى، محافظ قنا، بضرورة تطوير وتعليم الفرق الطبية للنهوض بمستوي الأداء لديهم.

فيما أوضح الدكتور أحمد الديب، مدير إدارة العلاج الطبيعي بمديرية الصحة بـ قنا ، أن الدورة شملت التدريب النظري والعملي الذي يهدف إلي التقليل من الوقت الذي يأخذه الطفل حديث الولادة بالحضانة.

وأضاف الديب، أن الدورة عرضت لوسائل تحسين وظائف الجهاز التنفسى لدى الأطفال وكيفية تقييم حركة الطفل وتحقيق أفضل مستوى من الرعاية التي تحافظ علي نمو العظام والمفاصل فى أحسن حال، وأهمية ذلك فى تحسين الدورة الدموية للطفل بما يعود بالنفع علي تحسين حالته الصحة ورفع مستوى المؤشرات العامة الصحية للطفل.