عاجل
english EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

محافظات

دورة تدريبية بصحة قنا حول دور العلاج الطبيعي بالعناية المركزة لحديثي الولادة

دورة العلاج الطبيعي
دورة العلاج الطبيعي

عقدت إدارة العلاج الطبيعى بمديرية الصحة بـ قنا ، دورة مكثفة على مدار أسبوعين لعدد كبير من أطباء العلاج الطبيعي بالمستشفيات والوحدات الصحية، حول دور العلاج الطبيعى فى العناية المركزة لحديثى الولادة.

وقال الدكتور محمد يحيي بدران، وكيل وزارة الصحة بـ قنا ، إن الدورة التدريبية عرضت شرحا حول كيفية التعامل مع الأطفال حديثي الولادة بالحضانات والمستشفيات وأهمية العلاج الطبيعي لهؤلاء الأطفال، ضمن توجه المديرية نحو تطوير الفريق الطبي وإمداده بأحدث العلوم الطبية التي تساهم في تحسين الأداء الخدمي له.

 

صحة قنا: مستشفيات الحميات استقبلت 380597 مريضا بالطوارئ خلال العام المنقضي

مرة كل أسبوع..بدء عمل لجنة مرضى الجهاز الهضمي والقولون بتأمين صحى قنا

وأشار وكيل وزارة الصحة بـ قنا ، إلى أن الدورة قدمت عرضاً لكيفية التعامل مع الأطفال ذوي الاحتياجات الخاصة وكيفية علاجهم وتقديم الرعاية اللازمة لهم، لافتاً إلى أن الدورة تأتى تنفيذا لتوجيهات الدكتور خالد عبدالغفار، وزير الصحة والسكان، واللواء أشرف الداودى، محافظ قنا، بضرورة تطوير وتعليم الفرق الطبية للنهوض بمستوي الأداء لديهم.

فيما أوضح الدكتور أحمد الديب، مدير إدارة العلاج الطبيعي بمديرية الصحة بـ قنا ، أن الدورة شملت التدريب النظري والعملي الذي يهدف إلي التقليل من الوقت الذي يأخذه الطفل حديث الولادة بالحضانة.

وأضاف الديب، أن الدورة عرضت لوسائل تحسين وظائف الجهاز التنفسى لدى الأطفال وكيفية تقييم حركة الطفل وتحقيق أفضل مستوى من الرعاية التي تحافظ علي نمو العظام والمفاصل فى أحسن حال، وأهمية ذلك فى تحسين الدورة الدموية للطفل بما يعود بالنفع علي تحسين حالته الصحة ورفع مستوى المؤشرات العامة الصحية للطفل.

دورة العلاج الطبيعي

IMG-20240201-WA0125
IMG-20240201-WA0125
IMG-20240201-WA0131
IMG-20240201-WA0131
IMG-20240201-WA0133
IMG-20240201-WA0133
IMG-20240201-WA0132
IMG-20240201-WA0132
IMG-20240201-WA0135
IMG-20240201-WA0135
IMG-20240201-WA0134
IMG-20240201-WA0134
IMG-20240201-WA0141
IMG-20240201-WA0141
قنا العلاج الطبيعي أطباء العلاج الطبيعي مديرية الصحة حديثي الولادة وزارة الصحة المستشفيات

ﺗﻔﻀﻴﻼﺕ اﻟﻘﺮاء

بعد قرار البنك المركزي .. مصطفى بكري يعلن خبرًا عاجلًا بشأن الدولار

البنك المركزي يرفع سعر الفائدة 2% على الإيداع والإقراض

وصلت 400 جنيه| سر ارتفاع أسعار اللحوم.. ومفاجأة سارة في مارس

قبل تطبيقها الشهر المقبل| تفاصيل الزيادة الجديدة في قانون الإيجار القديم.. بشرى

الأرصاد تكشف موعد تحسن أحوال الطقس وارتفاع درجات الحرارة

ماذا فعلت الحكومة للسيطرة على أسعار اللحوم قبل حلول شهر رمضان ؟

بالأسماء.. قرار جمهوري بتعيين قضاة ومستشارين نوابا لرؤساء محاكم استئناف وابتدائية

مصدر أمني ينفي اقتراب التوصل مع إسرائيل لاتفاق حول رفح ومحور فيلادلفيا

موضوعات متعلقة

تدشين أول لجنة للغدد الصماء وهرمون النمو للأطفال بقنا

لأول مرة بالجامعات المصرية.. تكويد المدرجات والمقاعد الدراسية بكليات جنوب الوادي

ترشيحاتنا

علي جمعة: مصروفي كان 3 جنيهات ولعبت التنس وكرة القدم وزوجتي صوامة قوامة

وكيل موازنة النواب: رفع سعر الفائدة 2 % يساهم في خفض معدلات التضخم

رئيس موازنة النواب: رفع سعر الفائدة قرار إيجابي للسيطرة على سعر الصرف

فيتوريا يفاجئ اتحاد الكرة بـ شرط صادم لفسخ عقده مع منتخب مصر

الفنان بيرخص والأستاذ بيغلى .. ممثلة شهيرة تكشف سبب اعتزالها

أرخص سيارة من هيونداي 2024 تباع بـ 850 ألف جنيه


ﺑﺎﻟﺼﻮﺭ

بطن مكشوف وقصير.. كارول سماحة تثير الجدل بفستانها | شاهد

جاكيت قصير.. ياسمين الخطيب تلفت الأنظار بإطلالة أنيقة

فستان جريء.. ميرهان حسين تثير الجدل بإطلالتها

يعالج 10 مشاكل صحية خطيرة.. فوائد خارقة لكوب الكركديه

فيديو

أسعار اللحوم والسر وراء ارتفاعها

موعد انتهاء إجازة منتصف العام وعودة الدراسة

قرارات حكومية مهمة لمواجهة الدولار.. هل تنجح خطة السيطرة؟

من هو مدرب منتخب مصر القادم ؟ | اعرف التفاصيل

المزيد

ﻣﻘﺎﻻﺕ

غادة جابر

د. غادة جابر تكتب: وقف تمويل الأونروا تبرير لمجـ ازر إسرائيل

سلامة عمر

سلامة عمر يكتب: أنهلك وفينا الصالحون؟!

مني أحمد

منى أحمد تكتب: صوت الوطن

د.هادي التونسي

هادي التونسي يكتب: هاني شنودة والشغف بالموسيقي والثقافة

محمد غنيم

محمد غنيم يكتب: باحبك.. باكرهك.. فسحبها من وسطها

هند عصام

هند عصام تكتب: انتقام امرأة عاشقة

عبد السلام فاروق

عبد السلام فاروق يكتب: جولة في معرض الكتاب

عبد المعطى أحمد

عبد المعطى أحمد يكتب: تاريخ معرض الكتاب

اﻟﻤﺰﻳﺪ