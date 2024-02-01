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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
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محافظات

صحة قنا: مستشفيات الحميات استقبلت 380597 مريضا بالطوارئ خلال العام المنقضي

د عماد حمدى
د عماد حمدى

قال الدكتور محمد يحيي بدران، وكيل وزارة الصحة بـ قنا ، إن مستشفيات الحميات بقنا ونجع حمادى، قدمت مجموعة من الخدمات للمرضي وفق خطة الوزارة وتوجيهات الأستاذ الدكتور خالد عبدالغفار، وزير الصحة والسكان واللواء أشرف الداودى، محافظ قنا، أبرزها استقبال 380597 مواطنا بالاستقبال والطوارئ خلال العام المنقضي.

 

وأوضح بدران، أن مستشفي حميات قنا نجحت خلال العام الماضي في عدد من الخُطي الناجحة منها، استقبال ٣٢٦٤١٩ مواطنا بالإستقبال ، الطوارئ ، العيادات الخارجية والقسم الداخلي بالمستشفي، وتقديم الخدمة الطبية لـ 290 مواطنا بوحدة العناية المركزة.

 

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وتابع وكيل وزارة الصحة بـ قنا ، كما تم تقديم الخدمة الطبية لـ 188 مواطنا بقسم العلاج الطبيعي، واستصدار 1367 قرار علاج علي نفقة الدولة للمستحقين من المواطنين، وتقديم الرعاية الطبية لـ 23200 مواطن بوحدة الفيروسات الكبدية.

 

وأضاف بدران، كما جرى تقديم الرعاية الطبية لـ 290 مواطنا بوحدة العناية المركزة، وتنفيذ 5578 جلسة غسيل كلوى، وتنفيذ 2372 حالة مناظير للجهاز الهضمي، وتنفيذ 5238 أشعة وسونار، وإجراء 53835 تحليلا مختلفا بمعمل المستشفى.

 

وقال الدكتور عماد حمدى، مدير إدارة الحميات بمديرية الصحة، شهد الجانب العلمي والمهني للعاملين بمستشفي حميات قنا ، تطوير واضح من خلال آليات عديدة، منها عقد المؤتمر السنوي الثاني عشر لأمراض الحميات والجهاز الهضمى، وعقد 45 محاضرة زمالة الجهاز الهضمي للفريق الطبي بالمستشفى، و تطوير المنظومة الطبية بالمستشفي من خلال افتتاح وتشغيل قسم العلاج الطبيعي وافتتاح وتشغيل قسم الصيدلة الإكلينيكية بالمستشفى.

 

وأضاف حمدى، وفيما يتعلق بإنجازات مستشفي حميات نجع حمادى، فقد استقبل 54178 حالة بقسم الإستقبال والطوارئ، و 89849 حالة بالعيادات الخارجية، بجانب استقبال 3774 مريضا بالعناية المركزة والأقسام الداخلية، وعمل 949 جلسة غسيل كلوي خلال العام، و 5356 أشعة عادية لمرضي العيادات الخارجية والأقسام الداخلية، واجراء 998 أشعة مقطعية، واستقبال 7798 مريضا بمعمل المستشفى لعمل التحاليل اللازمة لهم.

وتابع مدير إدارة الحميات بصحة قنا ، كما تم توفير وتشغيل جهاز صورة دم لعمل التحاليل اللازمة للمرضى، واستلام وتشغيل جهاز الأشعة المقطعية لخدمة قطاع شمال قنا بالكامل، وإتمام خطة الإخلاء بالمستشفى من الحماية المدنية وتدريب فريق من المستشفى علي أعمال الحماية المدنية، مع تفعيل دور فريق اليقظة الدوائية بالمستشفى للحد من استخدام الأدوية التي تؤدى لحدوث مضاعفات للمرضى.

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