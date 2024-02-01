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إلهام أبو الفتح
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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

محافظات

تدشين أول لجنة للغدد الصماء وهرمون النمو للأطفال بقنا

تدشين لجنة الغدد
تدشين لجنة الغدد الصماء

 


دشن اللواء أشرف الداودى، محافظ قنا، أول لجنة للغدد الصماء وهرمون النمو للأطفال بمحافظة قنا بعيادة سيدى عبد الرحيم للتأمين الصحى بمدينة قنا، تحت رعاية الدكتور محمد ضاحى، رئيس مجلس إدارة الهيئة العامة للتأمين الصحي.

 

رافقه خلالها الدكتور حازم عمر، نائب محافظ قنا، والدكتور أشرف كمال، مدير عام فرع الهيئة بجنوب الصعيد، و النائب محمد احمد الجبلاوى، عضو مجلس النواب، والدكتورة سلمى القاضى، عضو المكتب الفنى بمديرية الصحة والسكان.


و قال محافظ قنا ، إن إنشاء لجنة فرعية لهرمون النمو بفرع التأمين الصحى بالمحافظة سوف يسهم فى رفع الأعباء عن كاهل المواطنين الذين كانوا يتكبدون عناء السفر إلى محافظات بعيدة، للعرض على اللجنة المختصة بأسيوط والانتظار لأيام للحصول على القرارات.

 

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وأضاف الدكتور أشرف كمال، مدير عام التأمين الصحى فرع جنوب الصعيد بقنا ، بأن تشغيل لجنة هرمون النمو بمقر عيادة سيدى عبد الرحيم للتأمين الصحى، يأتى في إطار خطة الهيئة لإدخال خدمات جديدة تيسيراً على المرضى والمنتفعين بخدمات التأمين الصحي بالمحافظة وتحسين مستوى الخدمة المقدمة لهم فى هذا الجانب بالتزامن مع تنفيذ المبادرة الرئاسية للكشف عن أمراض الأنيميا والسمنة والتقزم، وهو ما يتطلب استحداث لجنة جديدة لمتابعة الحالات والتشخيص وسرعة اتخاذ الإجراءات اللازمة.

 

وأشار كمال، إلى أن اللجنة تستقبل الحالات من التلاميذ والأطفال محافظات قنا والأقصر والبحر الأحمر وأسوان وسوهاج ، كما أنها تنعقد يوم الخميس من كل أسبوع مع تخصيص رقم لحجز اللجنة، وتضم اللجنة نخبة من الاستشاريين في تخصص الغدد الصماء، وجرى تخصيص رقم"01500175176" للحجز والاستفسار.

 

وأوضح مدير عام التأمين الصحى فرع جنوب الصعيد بقنا، بأن تدشين اللجنة  يأتى ضمن العديد من الخدمات المستحدثة بعيادات الفرع، حيث تم إعادة هيكلة اللجان الطبية التخصصية منها لجنة هرمون النمو، وقريبا القولون التقرحي، بالإضافة لإدخال تخصصات جديدة بمجموعة من عيادات الفرع.

 

 

 

لجنة التأمين الصحي

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قنا الهيئة العامة للتأمين الصحى سيدى عبد الرحيم لجنة للغدد الصماء مديرية الصحة التأمين الصحي

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