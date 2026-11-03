تفقد الفصول وتحاور مع الطلاب والعمال|26 صورة تلخص جولة وزير التعليم ببني سويف اليوم

أجرى محمد عبد اللطيف، وزير التربية والتعليم والتعليم الفني، واللواء عبد الله عبد العزيز عبد الرحمن، محافظ بني سويف، جولة تفقدية موسعة بعدد من مدارس المحافظة، شملت مدارس إدارتي بني سويف وإهناسيا التعليميتين، وذلك لمتابعة انتظام العملية التعليمية، والوقوف على مستوى التحصيل الدراسي للطلاب.

واستهل الوزير والمحافظ جولتهما بتفقد مدرسة جمال عبد الناصر الابتدائية التابعة لإدارة بني سويف التعليمية، حيث حرصا على حضور طابور الصباح والاستماع إلى فقرات الإذاعة المدرسية، في إطار متابعة انتظام اليوم الدراسي والأنشطة المدرسية.

وزير التعليم يتفقد الفصول

وعقب ذلك، تفقد الوزير والمحافظ عددًا من الفصول الدراسية بالصفوف الثالث والرابع والخامس الابتدائي، وتابعا مستوى استيعاب الطلاب للمناهج الدراسية ومدى تفاعلهم مع المواد التعليمية والتقييمات.

كما تابع الوزير تنفيذ البرامج العلاجية لمهارات القراءة والكتابة، مؤكدًا ضرورة مواصلة تحقيق الانضباط في تنفيذ هذه البرامج والالتزام بنسب الحضور المقررة، وتكثيف المتابعة المستمرة لمستوى الطلاب الدراسي وانتظام التقييمات، مؤكدًا أن هذه العوامل تمثل ركائز أساسية لتحسين مستوى التحصيل الدراسي للطلاب، والوقوف على جوانب التميز والاحتياج إلى الدعم لدى كل طالب.

كما تفقد الوزير والمحافظ غرفة المصادر بالمدرسة، حيث التقيا بأحد طلاب الدمج واطلعا على المهارات التي اكتسبها وما تمكن من تعلمه.

وزير التعليم يلتقي بعدد من العمال بالمدرسة

وحرص الوزير، خلال الزيارة، على لقاء عدد من العمال بالمدرسة، للاطمئنان على أحوالهم، تقديرا لدورهم بالمنظومة التعليمية.

وإلتقى الوزير والمحافظ أيضا عددًا من أولياء أمور الطلاب، واستمعا إلى آرائهم واستفساراتهم بشأن العملية التعليمية والتقييمات والمناهج الدراسية، وحرص الوزير على الرد على كافة استفساراتهم، مؤكدًا على الدور المحوري لأولياء الأمور في دعم أبنائهم ومتابعة مستواهم الدراسي، وضرورة تكامل الأدوار بين المدرسة والأسرة، من خلال توفير الرعاية والاهتمام والمتابعة المستمرة للطلاب داخل المنزل، بما يعزز من قدرتهم على التحصيل الدراسي.

حوار تفاعلي مع الطلاب

وفي سياق متصل، واصل الوزير محمد عبد اللطيف يرافقه محافظ بني سويف جولتها بزيارة مدرسة الشهيد نور الدين عبد العزيز الثانوية العسكرية بنين التابعة لإدارة بني سويف التعليمية، حيث تابعا انتظام الدراسة داخل فصول الصف الأول الثانوي، وأجرى الوزير حوارًا تفاعليًا مع الطلاب حول مادة البرمجة، وأهميتها في بناء قدراتهم الرقمية وتنمية مهارات التفكير الإبداعي والابتكار، وتأهيلهم لمتطلبات سوق العمل، بما يسهم في إعداد خريج يمتلك المهارات والمعارف التي تمكنه من المنافسة والإبداع في مجال عمله مستقبلًا.

كما تابع الوزير تفاعل الطلاب مع منصة «كيريو» اليابانية، ومستوى استفادتهم من المحتوى التعليمي والتدريبي الذي تقدمه، مشجعًا إياهم على الانتظام في التعلم من خلال المنصة، والاستفادة من الفرص التي تتيحها لاكتساب معارف ومهارات جديدة وتنمية قدراتهم وفقا لمتطلبات سوق العمل.

وتفقد الوزير والمحافظ كذلك فصول الصف الثاني بكالوريا، حيث تحدث الوزير مع الطلاب حول طبيعة النظام وأهدافه، وأهمية تنوع المسارات التعليمية في إتاحة فرص أوسع أمام الطلاب لتنمية قدراتهم واكتشاف ميولهم واستعداداتهم.

وتطرق الحوار لمادة الثقافة المالية، حيث أكد الوزير أهميتها في إكساب الطلاب المعارف والمهارات الأساسية اللازمة في المعاملات المالية، وتعزيز الوعي الاقتصادي لدى الطلاب، وتأهيلهم لاتخاذ قرارات مالية سليمة، باعتبارها من المهارات الأساسية التي تفرضها متطلبات سوق العمل والحياة العملية في الوقت الراهن.

واستكمل الوزير ومحافظ بني سويف جولتهما بزيارة عدد من المدارس التابعة لإدارة إهناسيا التعليمية، حيث تفقدا مدرسة إهناسيا بنين 2، وتابعا انتظام الدراسة ومستوى الطلاب داخل الفصول الدراسية بالمرحلة الابتدائية، وحرص الوزير على إجراء حوارات مباشرة مع الطلاب للوقوف على مدى تمكنهم من مهارات القراءة والكتابة، ومستوى استيعابهم للمناهج الدراسية.

وخلال تفقد أحد فصول الصف الثالث الابتدائي، حرص الطلاب على التفاعل مع الوزير خلال مناقشة استفادتهم من مادة الرياضيات، حيث تابع الوزير مدى استيعابهم للدروس والمناهج الدراسية في المادة، ومستوى تفاعلهم مع الشرح وقدرتهم على تطبيق ما تعلموه.

كما تفقد الوزير أحد فصول الصف الخامس الابتدائي، وتابع مستوى الطلاب في حل المسائل الرياضية، ومدى قدرتهم على فهمها والتعامل معها، والوقوف على مستوى اكتسابهم المهارات الحسابية المطلوبة.

تعليمات بضرورة المتابعة الدورية لأعمال الصيانة ورفع كفاءة المباني المدرسية

وفي إطار الاهتمام بتطوير البيئة المدرسية والارتقاء بالبنية التحتية، وجه الوزير مدير مديرية التربية والتعليم بالمحافظة بضرورة المتابعة الدورية لأعمال الصيانة ورفع كفاءة المباني المدرسية، بالتنسيق مع الهيئة العامة للأبنية التعليمية، فضلًا عن تجهيز ملعب المدرسة بالنجيلة الخضراء وزيادة نسبة التشجير، لتوفير بيئة مناسبة وجاذبة للطلاب لممارسة الأنشطة الرياضية، وتعزيز دور المدرسة في تنمية الجوانب البدنية والمهارية إلى جانب التحصيل الدراسي.

كما شملت الجولة أيضا زيارة مجمع مدارس الشهيد أحمد عبد العظيم للتعليم الأساسي، حيث تفقد الوزير ومحافظ بني سويف عددًا من الفصول الدراسية، وتابعا انتظام العملية التعليمية داخل الفصول، واطلعا على مستوى تفاعل الطلاب مع المعلمين والمناهج الدراسية، وذلك في إطار حرصهما على متابعة انتظام الدراسة والوقوف على مستوى الأداء التعليمي بمختلف مدارس المحافظة.

وفي إطار الجولة أيضا، توجه الوزير ومحافظ بني سويف لزيارة مدرسة إهناسيا الثانوية بنات، حيث تفقدا عددًا من الفصول الدراسية، وحرص الوزير على إجراء حوارات تفاعلية مع الطالبات حول المناهج الدراسية والمهارات التي تستهدف الوزارة تنميتها لديهن.

وتطرق الحوار إلى الفرص الامتحانية المتعددة المتاحة في نظام شهادة البكالوريا المصرية، وتنوع المسارات التعليمية، واعتماد المناهج الدراسية من مؤسسة البكالوريا الدولية، بما يعزز من جودة المخرجات التعليمية ويفتح آفاقًا أوسع أمام الطلاب.

ومن جانبه ، أكد اللواء عبد الله عبد العزيز، محافظ بني سويف، حرص المحافظة على تقديم كافة سبل الدعم لتطوير مدارس المحافظة والارتقاء بالمنظومة التعليمية، مشيرا إلى أن المحافظة تواصل التنسيق مع وزارة التربية والتعليم لتنفيذ خطط تطوير العملية التعليمية، وتوفير بيئة تعليمية مناسبة للطلاب، بما يسهم في تحسين جودة الخدمات التعليمية المقدمة لأبناء المحافظة.