تراجع جماعي للدولار في جميع البنوك بمنتصف تعاملات الثلاثاء

سجل سعر الدولار الأمريكي تراجعاً أمام الجنيه المصري في معظم البنوك العاملة بالسوق المصرية خلال منتصف تعاملات اليوم الثلاثاء 3 نوفمبر 2026، حيث تراوح سعر الصرف في نطاق بين 55.25 جنيه للشراء و55.51 جنيه للبيع.

أعلى سعر للدولار اليوم

جاء بنك أبوظبي الإسلامي في صدارة البنوك من حيث ارتفاع سعر الدولار، إذ سجل 55.41 جنيه للشراء و55.51 جنيه للبيع.

أقل سعر للدولار اليوم

في المقابل، سجل بنك أبوظبي التجاري أدنى سعر للدولار، إذ بلغ 55.25 جنيه للشراء و55.35 جنيه للبيع

سعر الدولار في البنك الأهلي المصري وبنك مصر

سجل سعر الدولار في البنك الأهلي المصري، أكبر البنوك الحكومية، 55.32 جنيه للشراء و55.42 جنيه للبيع.

وفي بنك مصر، بلغ سعر الدولار 55.33 جنيه للشراء و55.43 جنيه للبيع.

سعر الدولار في البنك التجاري الدولي (CIB)

بلغ سعر الدولار في البنك التجاري الدولي 55.29 جنيه للشراء و55.39 جنيه للبيع، وهو السعر نفسه المسجل في بنك الكويت الوطني.

سجل الدولار في كل من بنك نكست وبنك قناة السويس 55.35 جنيه للشراء و55.45 جنيه للبيع، وسجل المستوى نفسه في بنوك البركة وفيصل والشركة المصرفية العربية الدولية (SAIB).

وفي بنك اتش اس بي سي، بلغ سعر الدولار 55.34 جنيه للشراء و55.44 جنيه للبيع.

وسجل الدولار 55.33 جنيه للشراء و55.43 جنيه للبيع في كل من بنك التنمية الصناعية والبنك العربي الأفريقي الدولي، وبنك قطر الوطني الأهلي .

وبلغ سعر الدولار 55.32 جنيه للشراء و55.42 جنيه للبيع في المصرف العربي والمصرف المتحد.

وسجل بنك التعمير والإسكان 55.30 جنيه للشراء و55.40 جنيه للبيع، بينما سجل بنك أبوظبي الأول مصر السعر نفسه.

كما سجل كل من البنك الأهلي الكويتي وبنك بيت التمويل الكويتي 55.30 جنيه للشراء و55.40 جنيه للبيع.

وفي بنك كريدي أجريكول، بلغ سعر الدولار 55.29 جنيه للشراء و55.39 جنيه للبيع.

وسجل في المصرف المصري الخليجي وبنك العقاري المصري العربي نحو 55.28 جنيه للشراء و55.38 جنيه للبيع.

البنك الوحيد الذي سجل ارتفاعاً

وعلى عكس الاتجاه العام، كان بنك الإسكندرية هو البنك الوحيد الذي سجل ارتفاعاً في سعر الدولار، ليبلغ 55.33 جنيه للشراء و55.43 جنيه للبيع.