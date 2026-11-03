مصرع شخصين في تحطم طائرة صغيرة بنيوزيلندا

لقي شخصان مصرعهما إثر تحطم طائرة صغيرة في منطقة جبلية نائية بالقرب من مدينة نيلسون في الجزيرة الجنوبية بنيوزيلندا، الثلاثاء، بعدما اختفت الطائرة من شاشات الرادار خلال رحلتها، ما استدعى إطلاق عملية بحث وإنقاذ واسعة.

وقال قائد منطقة نيلسون بالشرطة، ستيفن كولينز، في بيان رسمي، إن فرق البحث عثرت على حطام الطائرة جنوب قمة كاستور، في منطقة وعرة، مؤكداً وفاة شخصين جراء الحادث.

وبدأت عمليات البحث بعدما تلقت الشرطة بلاغاً قبل وقت قصير من منتصف النهار بالتوقيت المحلي، يفيد بتأخر الطائرة عن موعد عودتها المحدد، لتبدأ عملية بحث منسقة بمشاركة مركز تنسيق الإنقاذ التابع لهيئة الملاحة البحرية في نيوزيلندا.

وكان عمدة نيلسون، نيك سميث، قد أوضح في وقت سابق أن الطائرة من طراز «سيسنا»، وغادرت مطار نيلسون قرابة الساعة 9:10 صباحاً بالتوقيت المحلي، قبل أن تختفي من شاشات الرادار شمال شرق المدينة.

وأشار سميث إلى أن المجتمع المحلي كان ينتظر بقلق معلومات عن مصير الطائرة، قبل أن ينتهي البحث بالعثور على الحطام وتأكيد وفاة الشخصين اللذين كانا على متنها.

وأكدت الشرطة استمرار عمليات الإنقاذ والتعامل مع موقع الحادث، فيما من المقرر أن يتولى محققون من هيئة الطيران المدني فحص حطام الطائرة لتحديد ملابسات التحطم والأسباب التي أدت إليه.

ولم تكشف السلطات حتى الآن عن هويتي الضحيتين أو السبب المباشر للحادث، كما لم تحدد ما إذا كانت الظروف الجوية أو الأعطال الميكانيكية قد أسهمت في سقوط الطائرة.