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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

محافظات

خلال اجتماع موسع.. محافظ قنا يناقش الموقف التنفيذي للمشروعات الخدمية

اجتماع المشروعات
اجتماع المشروعات الخدمية بقنا

عقد اللواء أشرف الداودى، محافظ قنا، اجتماعا موسعا، لمناقشة الموقف التنفيذي لعدد من المشروعات الخدمية التي يجري تنفيذها بمدينة قنا، شملت" الشادر، السوق الحضارى" والممولة من برنامج التنمية المحلية بصعيد مصر.

 

جاء ذلك بحضور الدكتور حازم عمر، نائب محافظ قنا ، ومحمد صلاح أبوكريشة، السكرتير العام المساعد، وسامح البدراوى وكيل وزارة الاسكان، والمهندس وليد أبوالعباس، مدير عام التخطيط العمرانى، زكريا قزمان، مدير إدارة التخطيط بالمحافظة، والمهندس صالح محمد، مدير عام مديرية الطرق والنقل، وطارق لطفي رئيس الوحدة المحلية لمركز ومدينة قنا، وعدد من القيادات التنفيذية.

 

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ناقش محافظ قنا ، نسب تنفيذ إنشاء مجمع الشوادر بمنطقة شارع الأربعين بمدينة قنا بتكلفة بلغت ٦٠ مليون جنيه، و يضم ٤٠ بائكة بمساحات متنوعة لبيع الخضروات والفاكهة، بالإضافة إلى ٢ مبني إداري، وكافتيريا.

 

كما ناقش محافظ قنا، نسب تنفيذ السوق الحضاري بمنطقة مجمع المواقف بمدينة قنا، والذى يضم ١٣٢ محل تجارى، بالإضافة إلى كافتيريا ومبني إداري وساحة انتظار سيارات، بتكلفة مالية تصل إلى ٢٠ مليون جنيه.

و شدد الداودى، على سرعة الانتهاء من تنفيذ المشروعات، طبقا للجداول الزمنية المقررة ورفع معدلات الأداء للاستفادة من المبالغ المخصصة ، مع إلزام الشركات المنفذة بالجدول الزمنى المُحدد لإنهاء الأعمال لدخول المشروعات الخدمة لتعود بالنفع والفائدة على المواطنين.

قنا الشادر السوق الحضاري التنمية المحلية الخضروات

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