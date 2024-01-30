لأول مرة بالجامعات المصرية.. تكويد المدرجات والمقاعد الدراسية بكليات جنوب الوادي

بدأت جامعة جنوب الوادي، فى ترقيم مدرجات مقاعد المدرجات والفصول الامتحانية بكليات الحقوق والتجارة والتربية النوعية، وذلك ضمن خطة التطوير الشاملة التى يقودها الدكتور أحمد عكاوى، رئيس الجامعة، وراعي مسيرة التحديث والتطوير بمختلف كليات الجامعة.

وأوضح رئيس جامعة جنوب الوادى، بأنه بموجب مبادرة ترقيم مدرجات الامتحانات، التى ينفذها طلاب قسم التربية الفنية بكلية التربية النوعية بقنا "مشروع تخرج"، تستهدف جامعة جنوب الوادي تحديد السعة الامتحانية للمدرجات، حيث يكون لكل طالب رقم كودى أثناء الامتحانات، ويتم تطبيق هذا التكويد على كل مدرجات الجامعة، فيحصل الطالب فى الفرقة الأولى على رقم كودى يستمر معه حتى إنهاء دراسته الجامعية، ومن خلاله يتحدد موقع الطالب دخل اللجان الامتحانية طوال مدة دراسته.

و أكد عكاوي، سعي الجامعة في الوقت الحالي بخطوات حثيثة نحو تحديث وتطوير بنيتها الأساسية وبرامجها الأكاديمية والبحثية وأساليبها الإدارية كمنظومة تحمل على عاتقها مهام رسم ملامح المستقبل كمنارة للمعرفة وباعثة للأفكار ومصدر للإبداع؛ بما يتفق مع المعايير العالمية للجودة والاعتماد.

وأشار رئيس جامعة جنوب الوادى، إلى أن هذا التوجه يأتى في ظل الرعاية الكريمة من الرئيس عبدالفتاح السيسى، رئيس الجمهورية، والاهتمام الكبير الذي يلقاه التعليم العالى فى الجمهورية الجديدة، خاصة فيما يتعلق بتطوير التعليم الإلكتروني، والتحول الرقمى، باعتبار أن التعليم هو أحد أهم الركائز الأساسية التي تتقدم بها الدول تعزيزاً لقدرات الجامعات لتطوير الأداء المؤسسى وتحقيق التميز فى كافة المجالات.

وأضاف عكاوى، بأن جامعة جنوب الوادى، تحرص دائما على أن تتبوأ مكانتها فى إطار التحول تجاه الجامعات الذكية والإبداع والابتكار في كل قطاعاتها من خلال خطة إستراتيجية تواكب متطلبات العصر، وتهدف إلى تخريج جيل مثقف واع متحضر من المبدعين والمبتكرين قادرين على المنافسة في سوق العمل ولهم القدرة على النهوض بجامعة جنوب الوادى ومواجهة التحديات واستشراف المستقبل، والعمل على رفعة مصرنا الغالية، كنانة الله في أرضه في ظل قيادة حكيمة تعمل جاهدة ليلا ونهارا من أجل مستقبل أفضل فى الجمهورية الجديدة.

وأشار الدكتور محمد سعيد، نائب رئيس الجامعة لشئون خدمة المجتمع وتنمية البيئه، إلى أن مبادرة تكويد المدرجات والمقاعد الدراسية، تأتى ضمن خطة الجامعة للتطوير والتحديث المستمر تنفيذا لتوجيهات الدكتور أحمد عكاوي رئيس الجامعة، لافتا إلى أن هذه المبادرة ستساهم فى تقليل الجهد من ناحية العنصر البشرى فى إعداد اللجان الامتحانية، كما أن الطالب لن ينتظر فى كل عام إعلان رقم الجلوس واللجنة، حيث سيحصل على بياناته كاملة فى الفرقة الأولى لتظل معه دون تغيير حتى إنهاء دراسته الجامعية.

يذكر أن لجنة تكويد المدرجات يرأسها الدكتور أحمد عكاوى عبدالعزيز، رئيس جامعة جنوب الوادى، وتضم فى عضويتها الدكتور عصام الدين عبد الهادى عبداللطيف، عميد كلية الزراعة، والدكتور عبدالحق سيد عبدالباسط سليم، عميد كلية التربية الرياضية، والدكتور فرج خضارى معله، عميد كلية الهندسة، والدكتور صدام حسين أحمد بخيت، وكيل كلية التجارة لشئون التعليم والطلاب، والدكتور طارق محمد أبو الفضل الكاشف، مدير مركز ضمان الجودة والتأهيل للاعتماد بالجامعة، والدكتور أبوبكر هريدى عبد المنصف، الأستاذ المساعد بقسم الكيمياء بكلية العلوم، والدكتور محمد سعيد أبوالحسن محمد خليل، المدرس المساعد بقسم الاقتصاد بكلية التجارة، وعمر مصطفى عبدالكريم، مدير عام الشئون الإدارية بالجامعة.

شهد أعمال ترقيم وتكويد المدرجات بكليتى الحقوق والتجارة بقنا، الدكتور محمد رشدى إبراهيم، عميد الكلية، والدكتور منتصر يوسف الهمامى، والدكتور عباس مصطفى عباس، المنسق الاكاديمي للكلية والدكتور محمد سعيد أبو الحسن، عضو لجنة التكويد بالجامعة.



