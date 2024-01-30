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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

تعليم

دورة تدريبية بآداب قنا لخطباء الأوقاف عن أهمية النحو في الخطابة والفتوى

كلية آداب قنا
كلية آداب قنا

 نظمت كلية الآداب بـ قنا،  دورة تدريبية لتعليم فنون اللغة العربية وأهمية النحو في الخطابة والفتوى للأئمة والخطباء بمديرية أوقاف قنا، بحضور الدكتور صلاح سليم، عميد كلية الآداب، والدكتور وحيد الدين طاهر، وكيل كلية الآداب، والدكتور ماهر جبر، وكيل وزارة الأوقاف بقنا، والدكتور عبد الله حارث، رئيس قسم الإرشاد الديني بأوقاف قنا.


وأشار الدكتور صلاح سليم، عميد كلية الآداب، إلى أن الهدف من الدورة تنمية مهارات اللغة العربية وآدابها لدى الأئمة والخطباء بمديرية أوقاف قنا، تحت رعاية الدكتور أحمد عكاوى، رئيس جامعة جنوب الوادى.

 

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وأشاد الدكتور ماهر جبر، وكيل وزارة الأوقاف، بدور جامعة جنوب الوادي وانفتاحها على المجتمع ضمن رسالة الجامعة، لافتاً إلى أن الدورة تأتي للنهوض بالأئمة والخطباء مما يساهم في دعم توجه الدولة نحو محاربة الأفكار الهدامة والسعي نحو تقديم خطاب ديني خال من الغلو والتطرف.


وأكد الدكتور وحيد الدين طاهر، وكيل كلية الآداب، ضرورة تعلم علوم اللغة العربية لمن يريد التفقه فى الدين، حيث أن معاني الأحاديث والآيات لا يتم فهمها إلا بفهم علوم النحو، والأحكام الفقهية مبنية على الفهم الدقيق لعلوم اللغة وبخاصة النحو.

 

كما تناول وكيل كلية الآداب الكثير من الاخطاء النحوية واللغوية التي يقع فيها الخطباء على المنابر، موصياً بضرورة تصحيح هذه الأخطاء و الوسائل التي تمكن الخطيب من التمكن فى اللغة والتحدث بلغة فصيحة وسليمة نحوياً.

 

آداب قنا

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