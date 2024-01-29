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إلهام أبو الفتح
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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

تعليم

جامعة جنوب الوادي توافق على عقد المؤتمر الدولي الثاني للآثار

رئيس جامعة جنوب الوادى
رئيس جامعة جنوب الوادى

وافق مجلس جامعة جنوب الوادى، في جلسته الأخيرة المنعقدة بمقر الجامعة بقنا، برئاسة الدكتور أحمد عكاوى، رئيس الجامعة، على عقد المؤتمر الدولي الثاني للآثار لكلية الآثار فى الفترة من 25 -  26 فبراير 2024، و على مذكرة التفاهم بين جامعة جنوب الوادي ومكتبة مصر العامة بقنا لزيادة التنمية الثقافية.

 

كما وافق مجلس جامعة جنوب الوادى، على بحث سبل التعاون، و تجديد بروتوكول التعاون بين كلية التجارة بجامعة جنوب الوادي وكلية التجارة بجامعة أسوان في مجال الدراسات العليا برامج الماجستير المهنى.

 

ووافق مجلس جامعة جنوب الوادى، على إنشاء وحدة السجل المهارى بالجامعة لإصدار وثيقه معتمدة يحصل عليها الطالب مع شهادة التخرج، وعلى مشروع الهوية والسمعة المؤسسية للجامعة، وأيضاً الدليل الاسترشادى لتعزيز الموارد المالية ورفع كفاءة الإنفاق في الجامعة.
 

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كما وافق مجلس الجامعة، على تشكيل لجنة عليا للإشراف على أعمال الامتحانات والكنترولات مشكلة من رؤساء الجامعة ونواب رئيس الجامعة السابقين،  وعلى إنشاء وحدات تابعة لمركز اكتشاف ورعاية الطلاب الموهوبين والنوابغ والمبدعين، تسمى وحدة المواهب الفنية بكلية التربية النوعية، ووحدة المواهب الأدبية بكلية الآداب، ووحدة المواهب العلمية بكليه العلوم، ووحدة المواهب التكنولوجية بكلية الهندسة، ووحدة المواهب الرياضية بكليه التربية الرياضية.

ووافق مجلس جامعة جنوب الوادى، على إنشاء وحدة الذكاء الاصطناعي الطبي بكلية الطب، وعلى اعتماد برنامجي إعداد معلمة رياض الأطفال وإعداد معلم الجغرافيا بكلية التربية بقنا، وعلى إنشاء وحدة التدريب الاجباري الإمتياز للصيادلة بكليه الصيدلة، وعلى اعتماد لائحة برنامج ليسانس في الآداب والتربية تخصص اللغة الألمانية وآدابها"اعدادى، ثانوى"بكلية التربية بالغردقة.

ووافق المجلس على التعيين في وظيفة استاذ بكلية الطب لكل من: الدكتور محمد أحمد عمر على، والدكتور محمد يوسف أحمد محمد، والدكتورة أسماء عبدالحكيم نفادى حجو، وعلى التعيين في وظيفة أستاذ أيضا لكل من: الدكتور عرفات أحمد توغان بكلية العلوم، و الدكتور صلاح أبو الوفا العادلي بكلية الآداب، والدكتور حسن يوسف عبدالحميد، بكلية الطب البيطري.

كما وافق مجلس جامعة جنوب الوادى، على التعيين في وظيفة استاذ مساعد لكل من الدكتور محمود سليم علي، والدكتورة رواء أحمد أنور بكلية الآداب، والدكتور السيد عبدالحميد محمد، بكلية الطب البيطري.

ووافق المجلس على التعيين في وظيفة مدرس لكل من: الدكتورة إسراء محمد سعيد  بكلية الآداب، والدكتور أحمد رفاعي حسين بكليه الزراعة، والدكتورة فاطمة عبد الرحمن مصطفى، والدكتورة الشيماء عبد الرحمن قاسم، بكلية التربية النوعية، والدكتورة نهى مجدي بخيت، بكلية الحاسبات والذكاء الاصطناعي بالغردقة، والدكتور محمود حلمى حافظ، والدكتورة إسلام عبدالفتاح صادق بكلية الطب، كما وافق على التعيين في وظيفة زميل للدكتور محمود أحمد عبدالعال بخيت، بكلية الطب.

وافق مجلس جامعة جنوب الوادي، على منح درجه الدكتوراه لـ 12 باحثا ودرجة الماجستير لـ 15 باحثا من مختلف كليات الجامعة.

جامعة جنوب الوادي كلية الاثار المؤتمر الدولى أسوان الدراسات العليا الاداب

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