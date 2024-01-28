تعليم قنا: انطلاق المرحلة الثانية من مشروع ترفل TREFLE لمعلمى اللغة الفرنسية

تفقد الدكتور محمد السيد، وكيل وزارة التربية والتعليم بـ قنا ، فعاليات اليوم الثاني من تدريب معلمي اللغة الفرنسية بالمرحلة الإعدادية في إطار مشروع ترفل لتطوير تدريس اللغة الفرنسية بالمدارس الحكومية المصرية بالتعاون بين وزارة التربية والتعليم المصرية والمعهد الثقافي الفرنسي بالقاهرة والسفارة الفرنسية.

جاء ذلك بحضور الدكتور وائل سيد، مدير عام التعليم العام وأسامة قدوس مصطفى، مدير إدارة العلاقات العامة، وعبير حمدى، مدير إدارة مدرسة السيدة زينب، وسيد أحمد عبدالرحمن، المنسق الفني والتقنى للمشروع، وربيع محمد اسماعيل، المنسق اللغوي للمشروع، الذي ينفذ للعام الثاني على التوالي تحت إشراف محمد حسن، موجه عام اللغة الفرنسية بالمديرية.

وأشار وكيل وزارة التربية والتعليم بـ قنا ، إلى أن التدريب ينعقد خلال المدة من 27 يناير وحتى أول فبراير بقاعات التدريب بمدرستي السيدة زينب الثانوية بنات بإدارة قنا التعليمية وقوص الثانوية العسكرية بنين بإدارة قوص التعليمية.

وأضاف أن التدريب يهدف لتنمية مهارات المعلمين ونقل الخبرات والارتقاء بمهاراتهم، وتوظيف التقنيات الرقمية في مجال التدريس لجذب أبنائنا إلى إتقان مهارات تلك اللغة، مع مراعاة تخطيط الحصة بشكل تفاعلي يسمح بالتطبيق الفعلي لمهارات اللغة، ويساعد على اكتساب الطلاب لتلك المهارات بشكل أمثل، وينمي أيضاً مهارات التعلم الذاتي لديهم.

وأوضح وكيل وزارة التربية والتعليم بـ قنا ، أن البرنامج ينفذ بالتعاون بين وزارة التربية والتعليم المصرية والمعهد الثقافى الفرنسى بالقاهرة والسفارة الفرنسية، لتطوير أسلوب تدريس مادة اللغة الفرنسية بالمدارس الحكومية المصرية.



