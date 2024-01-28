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إلهام أبو الفتح
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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

محافظات

وزيرة التضامن ومحافظ قنا يكرمان طلاب مؤسستىّ "جبرة ودار الرحمة" المبدعين

وزيرة التضامن الاجتماعي
وزيرة التضامن الاجتماعي

كرمت الدكتورة نفين القباج، وزيرة التضامن الإجتماعى، واللواء أشرف الداودى، محافظ قنا، طلاب مؤسستىّ أحمد جبرة و دار الرحمة المشاركين فى مسابقات الروبوت والبرمجة الدولية والحاصلين على مراكز في مسابقات السوفت وير والبرمجة التابعة للاتحاد الافروأسيوي للابتكار والتكنولوجيا، المؤهلة للمنافسة في التصفيات الدولية، والتى منها سيتم تصعيد الحاصلين علي المراكز الثلاثة الأولى للمشاركة في النهائيات الدولية للبرمجة المنعقدة بالمملكة الأردنية.

 

جاء ذلك بحضور الدكتور أحمد عكاوى، رئيس جامعة جنوب الوادى، والدكتور حازم عمر، نائب محافظ قنا ، وحسن عثمان، وكيل وزارة التضامن الاجتماعي، وعدد من أعضاء مجلس النواب والشيوخ.

 

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وأكد محافظ قنا، ضرورة الدعم والمساندة للشباب والنشء لتأهيلهم وتنمية مهاراتهم، وحثهم على العمل والإنجاز في كل المجالات، والحرص على تقديم كافة الخدمات التدريبية والتأهيلية والرعاية اللازمة لتمكينهم من المشاركة بفاعلية لخدمة وبناء المجتمع، مشيدا بدور المركز في تنمية المهارات والخيال الإبداعي لدى الطلاب من خلال التجارب العملية المتنوعة التي يتم تنفيذها خلال فترة الدراسة مع تسهيل فهم المصطلحات الجديدة.

من جانبها أشادت مديرة مركز تكنو ستيم، بالدعم المستمر الذى يقدمه محافظ قنا لأبنائه الطلبة وهو ما يدفعنا لبذل أقصى مجهود لصناعة طفل مميز، كما أننا وفرنا البيئة المناسبة لأبنائنا الطلبة وذلك لبناء جيل واعى واعد يواجه تحديات القرن الواحد والعشرين ، مما يرفع من شأن مصرنا الحبيبة ويضعها فى مصاف الدول المتقدمة بثروتها النادرة من عقول شبابها.

و حرص محافظ قنا ، على تبادل الاحاديث التحفيزية مع الأطفال وحثهم لبذل مزيد من الجهد والتركيز في مجالات الدراسة التكنولوجية، متمنياً لهم إحراز مراكز متقدمة في المسابقات التى يشاركون بها ، مؤكدا ان التنوع فى تدريس علوم التكنولوجيا يساهم بشكل كبير في تنمية المهارات والخيال الإبداعي لدى الطلاب من خلال التجارب العملية المتنوعة التي يتم تنفيذها خلال فترة الدراسة، تماشياً مع خطة الدولة نحو تطبيق التحول الرقمى.

وفي نهاية اللقاء كرمت وزيرة التضامن الاجتماعي و محافظ قنا، المهندسة رندا محمد البركاوى، مديرة مركز تكنو ستيم، والمهندس محمود صادق، المسؤل عن تدريب الأطفال والدكتورة سلمى محمد القاضي، لجهودهم المبذولة للنهوض بمستوى الأطفال.
 

وزيرة التضامن الاجتماعي

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