شقيقة سعاد حسني تحرر محضرا ضد نجل الفنان الراحل توفيق الدقن.. لهذا السبب

حررت شقيقة الفنانة الراحلة سعاد حسني ، بلاغا تتهم فيه نجل الفنان الراحل توفيق الدقن، بالنصب عليها من خلال ايهامها بأنه رفع قضايا حقوق ملكية على عدد من القنوات الفضائية، لتكتشف في النهاية أنه لم يرفع أي قضية لصالحها وأنه استغلها ماديا لرفع تلك القضايا المزيفة.

بلاغ من شقيقة سعاد حسني ضد نجل توفيق الدقن

وقالت الشاكية في التحقيقات ، إنه في أواخر عام ۲۰۲۱ ميلاديا تفاجئت ببث قناة فضائية شهيرة محتوي مرئي مضمونه قيام شقيقتي الراحلة سعاد حسني بتهنئة المشاهدين بالعام الميلادي الجديد، وكان ذلك بتقنيه الذكاء الاصطناعي.

وأكملت: كان ذلك بدون إذن ورثة الفنانة الراحلة، وأنا من ضمن الورثة، وعلى الفور قمت بالتواصل مع نجل الفنان توفيق الدقن وهو محامي و رئيس جمعية أبناء فناني مصر، وأخبرته بالواقعة وقالي إن دي جريمة وأنه سيقوم برفع قضية ووافقت وعملتله توكيل ، وأخبرني بأنه قام برفع القضية ثم أخبرني بأن القضية اتقبلت وأنه محتاج مبلغ مالي للخبير المنتدب من قبل المحكمة ودفعتله خمسة ألآف جنيه وقابلته في الشارع وادتله الفلوس واخبرني بأنه أخذ حكم على قناتيين شهيرتين بمبلغ إثنين مليون وستمائة ألف جنيه مصري على كل قناة على حده.

وأردفت في التحقيقات: قولتله يا أستاذ أنا عايزة صورة الحكم قالي إن لسه كام يوم وبعدها كلمني قالي إن فيه محامي من قناة منهم وعايز يتفاوض معاكي ، وروحت قابلت المحامي ومتفقتش معاه بعد فترة قالي القاضي ضاعف المبلغ وأصبح التوتال 12 مليون جنيه مصري ، وبعدها المحامي دا كلمني في التليفون يتفاوض بس أنا مردتش و بعدها في سكرتيرة قالت إنها تبع رئيس القناتين كلمتني وقالتلي إن رئيس القناة هيديني الفلوس و المحامي نجل الفنان توفيق الدقن ، بعتلي أوراق علي تطبيق واتس اب و الورق دا منسوب إلى المحكمة الاقتصادية.

وتابعت: وبعد كده خليته يرفعلي عدد من القضايا خاصه بحقوق سعاد حسني بصفتي الوريثة ، و كان بيفهمني إنه رفع القضايا وكان بيطلب مصاريف وأتعاب و كنت بحوله و كنت بديله فلوس کاش ، و بعدها جابلي ناس و فهمني إنهم هيساعدوني في القضايا بتاعتي وإنهم هيخلصوا مع القنوات و المجلات المشكو في حقها وبعدها إكتشفت إن دا نصب وإنه مرفعش قضايا و الناس اللي كانت بتتواصل معايا مش حقيقين، وإنهم تبع المحامي و عرفت إنه كان بيضحك عليا.