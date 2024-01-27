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إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

تعليم

وفد جامعة جنوب الوادى يزور معرض القاهرة الدولى للكتاب بدورته الـ 55  

وفد جامعة جنوب الوادى
وفد جامعة جنوب الوادى

زار وفد من أعضاء هيئة التدريس والطلاب بـ جامعة جنوب الوادى، معرض القاهرة الدولي للكتاب المقام تحت شعار "نصنع المعرفة..نصون الكلمة»، فى دورته الـ ٥٥ ، واستهلها بتفقد جناح هيئة الرقابة الإدارية.
 

ضم وفد الجامعة كلا من: الدكتور علي الدين القصبى، منسق الزيارة، والدكتوره بدرية حسن، وكيل كلية التربية النوعية لشئون خدمة المجتمع وتنمية البيئة، والدكتوره كريمة كمال، وكيل كلية الإعلام وتكنولوجيا الاتصال لشئون الدراسات العليا والبحوث، والدكتور حسام فرج، بكلية الآداب، والدكتوره زينب قرشى، بكلية التربية  وممثلين عن طلاب الجامعة من مختلف كلياتها.

 

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وجاءت زيارة وفد جامعة جنوب الوادي إيمانا من الجامعة بأن التواصل المباشر هو أنجح أدوات تبادل الأفكار ووجهات النظر  وتحفيز الأفراد نحو فهم أعمق القضايا والتحديات.

 

وإيماناً بشعار هيئة الرقابة الإدارية "شركاء في حماية مصالح الوطن"، شاركت جامعة جنوب الوادى في الرد على استقصاء حول جهود منع ومكافحة الفساد والإطلاع على مقترحاتهم لتعظيم استراتيجية مواجهته من قبل الهيئة.  

 

وأكد الدكتور على الدين القصبى، منسق عام الزيارة، بأنه تم توزيع استبيان على المشاركين لفهم مردود الزيارة ومدى  اكتسابهم وعى بثقافة مكافحة الفساد داخل الجامعة وخارجها، وجارى إعداد تقرير بالنتائج والخبرات العملية المكتسبة لإعداد أنشطة ومبادرات طلابية لمكافحة الفساد، تاكيداً على مقولة شركاء فى حماية مصالح الوطن.

 

وأشار الصبى، إلى أن مشاركة وفد جامعة جنوب الوادي برعاية الدكتور أحمد عكاوى، رئيس الجامعة، تأتى فى إطار الدور التوعوي المنوط بالجامعة للتوعية بمخاطر الفساد وحث جميع منسوبي الجامعة على المشاركة في جهود منعه ومكافحته وترسيخ قيم النزاهة والشفافية.


وأوضح منسق الزيارة، بأن جناح هيئة الرقابة الإدارية، يمثل منصة حيوية يقصدها رواد المعرض بما يتيحه من عروض توعوية متخصصة تستخدم أحدث وسائل العرض من مواد مرئية وتفاعلية وتثقيفية تبسط مفاهيم النزاهة والشفافية وتوثق جهود الدولة المصرية في مكافحة الفساد وتحقيق الشفافية وتوضح الأثر الإيجابي للنزاهة والتنمية.

 

وأضاف القصبى، بأن جناح الهيئة، تضمن عرضاً لأنشطة الأكاديمية الوطنية لمكافحة الفساد وبرامجها الأكاديمية والتدريبية وشرح لكيفية التسجيل بها، بالإضافة لتوفير مطبوعات لبعض الرسائل العلمية والأبحاث المتعلقة بمجال عمل الهيئة، مع إتاحة إصدارات مجلة ضمير الوطن الصادرة عن مركز البحوث بالأكاديمية.



 

جامعة جنوب الوادى

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