مجلس جامعة جنوب الوادي يستعرض مخرجات مشروع تعزيز الموارد المالية

استعرض مجلس جامعة جنوب الوادى، في جلسته لشهر يناير 2024 مخرجات مشروع تعزيز الموارد المالية الذاتية للجامعة والمبني على تحليل الوضع المالي الراهن للجامعة، عرضها الدكتور حسين عبدالباسط، الأستاذ بكلية التربية ومدير مركز التخطيط الاستراتيجي بالجامعة ومنسق المشروع.

وأثنى الدكتور عكاوى، رئيس جامعة جنوب الوادى، على مخرجات المشروع، موجهاً الشكر لفرق العمل برئاسة الدكتور محمد سعيد، نائب رئيس الجامعة، ولمنسق المشروع الدكتور حسين عبدالباسط، ولأعضاء الفريق الذى ضم نخبة من أعضاء هيئة التدريس والهيئة المعاونة في تخصصات القانون والاقتصاد والمحاسبة وإدارة الأعمال والأراضي والجودة والتخطيط الاستراتيجي والقيادات الأكاديمية والادارية بالجامعة.

وقال الدكتور حسين عبدالباسط، مدير مركز التخطيط الاستراتيجي بالجامعة ومنسق المشروع، إن تنفيذ المشروع بدأ عقب صدور قرار رئيس الجامعة بتشكيل فريق عمل المشروع وفرق فرعية فنية، تلاه عقد عدة اجتماعات لفرق عمل للمشروع وتم فيها مناقشة كيفية تعزيز الموارد المالية للذاتية، وأنه في نهاية المشروع تم التوصل إلى7 مخرجات.

وتابع منسق المشروع، أن المخرج الأول، تضمن تحديد الوضع الراهن وتحديث البيانات لمزارع الجامعة في وادي اللقيطة، ووادي الماثولا، ووادي قنا، ووادي العليقات، وذلك من حيث مساحة كل مزرعة والوضع المالي الراهن لكل منها.

واستطرد عبدالباسط، أن المخرج الثاني تحديد الوضع الراهن وتحديث بيانات أراضي ومزارع الجامعة داخل الحرم الجامعي وأرض الجامعة بطريق قنا سفاجا، والثالث مقترحات استثمار مزارع الجامعة والأراضي الواقعة خارج وداخل الحرم الجامعي.

وأضاف منسق المشروع: أما المخرج الرابع، فتمثل فى تحديد الوضع الراهن وتحديث بيانات استراحات الجامعة، بحصرها وتقييمها وتقديم مقترحات لزيادة العائد المالي منها، والخامس الرأي القانوني المقدم من الدكتور عبد الله جاد الرب، المدرس بكلية الحقوق حول استغلال الجامعة لممتلكاتها وتأسيس شركات لتوفير موارد ذاتية لها وفقا لنص قانون حوافز العلوم والتكنولوجيا والابتكار رقم 23 لسنة 2018.

وأوضح عبدالباسط، أنه فيما تضمن المخرج السادس، مقترحات تحقيق عائد استثماري إضافي من استراحات الجامعة في قنا والقاهرة والغردقة، والسابع وضع خطة لتقليل الهدر وترشيد النفقات الحكومية للجامعة ووحداتها الإدارية والأكاديمية، وتحديد مصادر الهدر في أبواب الإيرادات بميزانية الجامعة وكيفية الحد منه، وتحديد مصادر الهدر في أبواب المصروفات بميزانية الجامعة وكيفية الحد منه.