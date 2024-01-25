كلب مسعور يهاجم قرية بقنا ويعقر 19 شخصًا | تفاصيل

أصيب 19 شخصًا، مساء اليوم، بعقر كلب مسعور، بقرية الخطارة التابعة لمركز نقادة، جنوب قنا، بعد ما هاجمهم الكلب أثناء تواجدهم بالشارع.

وتلقي اللواء مصطفى مبروك، مساعد وزير الداخلية مدير أمن قنا ، إخطاراً من غرفة العمليات، يفيد بورود بلاغ بإصابة 19 شخصًا بعقر كلب مسعور بقرية الخطارة التابعة لمركز نقادة.

ودفع مرفق إسعاف قنا ، بعدد من السيارات إلى موقع البلاغ، وجرى نقل المصابين إلى مستشفى طوخ المؤقت بنقادة لتلقي الإسعافات الأولية والمصل اللازم.



وتبين أن كلباً مسعوراً هاجم الأهالى بقرية الخطارة، وتمكن من عقر 19 شخصاً، ما استدعى نقلهم إلى المستشفى لتلقي المصل اللازم، للوقاية من تداعيات الإصابة.

تحرر محضر بالواقعة وأخطرت الجهات المختصة لمباشرة التحقيقات واتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة.