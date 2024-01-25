عاجل
english EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

حوادث

كلب مسعور يهاجم قرية بقنا ويعقر 19 شخصًا | تفاصيل

كلب مسعور
كلب مسعور

أصيب 19 شخصًا، مساء اليوم، بعقر كلب مسعور، بقرية الخطارة التابعة لمركز نقادة، جنوب قنا، بعد ما هاجمهم الكلب أثناء تواجدهم بالشارع.

 

وتلقي اللواء مصطفى مبروك، مساعد وزير الداخلية مدير أمن قنا ، إخطاراً من غرفة العمليات، يفيد بورود بلاغ بإصابة 19 شخصًا بعقر كلب مسعور بقرية الخطارة التابعة لمركز نقادة.

 

السبت.. انطلاق الحملة القومية للتحصين ضد الجلد العقدي وجدري الأغنام بقنا

مصرع أم وابنتها أسفل أنقاض منزل فى قرية أسمنت بقنا

 

ودفع مرفق إسعاف قنا ، بعدد من السيارات إلى موقع البلاغ، وجرى نقل المصابين إلى مستشفى طوخ المؤقت بنقادة لتلقي الإسعافات الأولية والمصل اللازم.


وتبين أن كلباً مسعوراً هاجم الأهالى بقرية الخطارة، وتمكن من عقر 19 شخصاً، ما استدعى نقلهم إلى المستشفى لتلقي المصل اللازم، للوقاية من تداعيات الإصابة.

تحرر محضر بالواقعة وأخطرت الجهات المختصة لمباشرة التحقيقات واتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة.

 

قنا كلب مسعور قرية الخطارة مرفق اسعاف قنا نقاده الخطارة

ﺗﻔﻀﻴﻼﺕ اﻟﻘﺮاء

ارتفاع كبير لـ الدولار بعد صدور بيانات مفاجئة عن أكبر اقتصاد بالعالم

طبيب ريهام سعيد يرد عليها بصور مفاجئة قبل عمليات التجميل

الأهلي يعلن التعاقد مع مهاجم جديد | تفاصيل

أمطار شديدة | إعلان رسمي من الأرصاد

تحذير عاجل من الأرصاد: أمطار غزيرة تضرب هذه المناطق خلال الساعات المقبلة

موعد صرف معاشات شهر فبراير 2024 |تفاصيل

مصر أكبر منكم| السيسي يلقن نتنياهو درساً لن ينساه.. كواليس رفض الرئيس مكالمات زعيم إسرائيل

ننشر أسماء كبار المسئولين المتهمين في قضية وزارة التموين.. مستندات

موضوعات متعلقة

فبراير القادم.. قنا تعلن انعقاد أول لجنة للغدد الصماء وهرمون النمو للأطفال

تعليم قنا: إحالة رئيس لجنة الحجيرات للتحقيق وتصحيح الأوراق في لجنة خاصة

ترشيحاتنا

الشناوي يخضع لعملية بالكتف ويغيب عن الملاعب 3 شهور

تحذير عاجل من الأرصاد.. أبرد ليالي طوبة والأمطار تضرب القاهرة والمحافظات

نانت الفرنسي يعلن عن عروض مغرية لضم مصطفى محمد من الدوري الإنجليزي

اندلاع مواجهات بين الفلسطينيين وقوات الاحتلال في مخيم شعفاط بالقدس

لأول مرة منذ 20 عاما.. اليوان يوجه ضربة قوية لـ الدولار الأمريكي

طفل أزهري عمره 7 سنوات يحفظ 10 متون شرعية وعربية


ﺑﺎﻟﺼﻮﺭ

بدأ التأهيل بالفعل| رسائل نارية من صلاح ووكيله.. لماذا اعتذر كلوب للشعب المصري؟

طريقة عمل كيكة الحليب الساخن | اعرفي المقادير

بدون بطانة|غادة عبدالرازق تثير الجدل بملابس لافتة خلال مشاركتها بأسبوع الموضة بباريس.. شاهد

قصير فوق الركبة.. إلهام شاهين تشعل السوشيال ميديا بالأردن

فيديو

تفاصيل مقترح تحريك سعر رغيف العيش

سر تحريك ساعة يوم القيامة

آخرهم إمام عاشور.. الإصابات تضرب منتخب مصر

كنت متجوزة| بسمة وهبة تبعث رسالة لفنانة بعد انفصال ياسمين عبدالعزيز والعوضي

المزيد

ﻣﻘﺎﻻﺕ

عبد المعطى أحمد

عبد المعطى أحمد يكتب: غزة معركة فى حرب التحرير

الدكتور محمد زكي عيد

محمد زكي عيد يكتب: لماذا يعد تصنيع الألبان ومنتجاتها علمًا وفنًا؟

ريهام العادلي

ريهام العادلي تكتب: الشرطة المصرية.. من مقاومة المحتل إلى صنع الاستقرار

د صابر حارص يكتب: خطورة غياب المعيارية في البحوث العلمية

إبراهيم شعبان

إبراهيم شعبان يكتب: اشتعال المدخل الجنوبي للبحر الأحمر

إبراهيم النجار

إبراهيم النجار يكتب: حين تصبح الحرب هي "الحل"!

كريمة أبو العينين

كريمة أبو العينين تكتب: عذاب الفقر وعذاب القبر

منال الشرقاوي

منال الشرقاوي تكتب: أنا الخائن الأول

اﻟﻤﺰﻳﺪ