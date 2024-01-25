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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

حوادث

مصرع أم وابنتها أسفل أنقاض منزل فى قرية أسمنت بقنا

انهيار منزل
انهيار منزل

لقيت ربة منزل وابنتها مصرعهما، تحت أنقاض منزلهما، بقرية أسمنت التابعة لمركز نقادة جنوب قنا ، عقب انهيار المنزل فوقهما.

 

تلقى اللواء مصطفى مبروك، مساعد وزير الداخلية مدير أمن قنا ، إخطاراً من غرفة العمليات، يفيد انهيار منزل ووقوع ضحايا تحت أنقاض المنزل بقرية أسمنت التابعة لمركز نقادة.

 

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دفعت إدارة الحماية المدنية بـ قنا، برئاسة العميد هانى الأتربى، مدير الإدارة، بفريق من الدفاع المدنى بقيادة الرائد أسامة حمدى، لانتشال الجثث من تحت الأنقاض.

تمكنت جهود الدفاع المدنى، من انتشال جثتى انتصار رفاعي حسب الله ٤٧ عاماً ، وابنتها ساره على ١٦ عاماً.

دفع مرفق اسعاف قنا ، بسيارتين إلى موقع المنزل المنهار، وجرى نقل الجثتين إلى المشرحة، لوضعهما تحت تصرف النيابة العامة.

تحرر محضر بالواقعة و أخطرت الجهات المختصة لمباشرة التحقيقات واتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة.


 

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