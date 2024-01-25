لليوم الثاني.. وفد طلابي يهدي باقات ورود لقيادات مركز شرطة قوص بقنا

استقبل المقدم حازم الشيخ، نائب مأمور مركز شرطة قوص، وفدًا طلابيًا تابعًا لإدارة قوص التعليمية بـ قنا، حاملين الأعلام والورود والحلوى، يتقدمهم عبدالله القبانى، مدير عام إدارة قوص التعليمية، بالتزامن مع احتفالات عيد الشرطة فى عيدها الـ ٧٢.

وقدم مدير تعليم قوص، التهنئة إلى القيادات والأفراد داخل مركز شرطة قوص، نيابة عن الدكتور رضا حجازى، وزير التربية والتعليم والدكتور محمد السيد، وكيل وزارة التربية والتعليم بقنا.

وأشاد بالدور الأمنى الذى تقوم به وزارة الداخلية فى التأمين الداخلى والحفاظ على الأمن العام والمؤسسات الخدمية التى تقدم خدمات مباشرة للمواطن بالدولة.

كما أشاد مدير تعليم قوص، بدور وزارة الداخلية بملف التعليم أثناء امتحانات الشهادات العامة، وتأمين المنشآت التابع للتعليم، كما تجول طلاب الوفد داخل نطاق مركز شرطة قوص، لتوزيع الحلويات والورود على طاقم الخدمة وأفراد التأمين بمركز الشرطة، متمنين لهم التوفيق والسداد.

يذكر أن إدارة قوص التعليمية نظمت أمس مسيرة طلابية ترأسها مدير الإدارة، جابت شوارع المنشية وطريق النصر استقرت أمام وحدة الدفاع المدنى، حيث وزعت الحلوى والورود على قيادات الحماية المدنية والمواطنين بالشوارع بالتزامن مع أعياد الشرطة.