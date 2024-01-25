عاجل
english EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

محافظات

لليوم الثاني.. وفد طلابي يهدي باقات ورود لقيادات مركز شرطة قوص بقنا

وفد طلاب قوص
وفد طلاب قوص

استقبل المقدم حازم الشيخ، نائب مأمور مركز شرطة قوص، وفدًا طلابيًا تابعًا لإدارة قوص التعليمية بـ قنا، حاملين الأعلام والورود والحلوى، يتقدمهم عبدالله القبانى، مدير عام إدارة قوص التعليمية، بالتزامن مع احتفالات عيد الشرطة فى عيدها الـ ٧٢.

وقدم مدير تعليم قوص، التهنئة إلى القيادات والأفراد داخل مركز شرطة قوص، نيابة عن الدكتور رضا حجازى، وزير التربية والتعليم والدكتور محمد السيد، وكيل وزارة التربية والتعليم بقنا.

 

تعليم قوص بقنا ينظم مسيرة طلابية لتهنئة رجال"الحماية المدنية" بعيد الشرطة

تعليم قنا: إحالة رئيس لجنة الحجيرات للتحقيق وتصحيح الأوراق في لجنة خاصة

وأشاد بالدور الأمنى الذى تقوم به وزارة الداخلية فى التأمين الداخلى والحفاظ على الأمن العام والمؤسسات الخدمية التى تقدم خدمات مباشرة للمواطن بالدولة.

كما أشاد مدير تعليم قوص، بدور وزارة الداخلية بملف التعليم أثناء امتحانات الشهادات العامة، وتأمين المنشآت التابع للتعليم، كما تجول طلاب الوفد داخل نطاق مركز شرطة قوص، لتوزيع الحلويات والورود على طاقم الخدمة وأفراد التأمين بمركز الشرطة، متمنين لهم التوفيق والسداد.

يذكر أن إدارة قوص التعليمية نظمت أمس مسيرة طلابية ترأسها مدير الإدارة، جابت شوارع المنشية وطريق النصر استقرت أمام وحدة الدفاع المدنى، حيث وزعت الحلوى والورود على قيادات الحماية المدنية والمواطنين بالشوارع بالتزامن مع أعياد الشرطة.

 

وفد طلاب قوص

IMG-20240125-WA0010
IMG-20240125-WA0010
IMG-20240125-WA0011
IMG-20240125-WA0011
IMG-20240125-WA0012
IMG-20240125-WA0012
IMG-20240125-WA0013
IMG-20240125-WA0013
IMG-20240125-WA0014
IMG-20240125-WA0014
قوص عيد الشرطة إدارة قوص التعليمية الاعلام مركز شرطة قوص قنا محافظة قنا اخبار قنا

ﺗﻔﻀﻴﻼﺕ اﻟﻘﺮاء

مفاجأة غير سعيدة لطبيب تجميل وجه ريهام سعيد.. صور

اقترب من 5000 جنيه|قفزة جنونية في أسعار الذهب لأول مرة.. وعيار 21 مفاجأة

تبدأ اليوم رسميا.. مواعيد جديدة لانقطاع الكهرباء في المحافظات

بديلا للشناوي..فرج عامر: هذا اللاعب أحسن حارس مرمي في مصر بدون منازع

بعد واقعة ريهام سعيد .. 5 أسباب تؤدي لفشل عمليات التجميل

أهم من محمد صلاح| حكاية "ضربة" إمام عاشور "المزدوجة".. و"ارتجاج" في رأس المنتخب

خريطة سقوط الأمطار.. والأرصاد تحذر من الصقيع والبرودة الشديدة

إمام عاشور على رادار برشلونة ومان سيتي وبايرن ميونخ وريال مدريد.. تفاصيل

موضوعات متعلقة

محافظ قنا يعتمد المخطط التفصيلى لمدينتى قوص وقفط

صحة قنا تناقش إمكانية زيادة القوى السريرية للعناية المركزة بالمستشفى العام

ترشيحاتنا

فحص 2 مليون و883 ألف طالب ضمن مبادرة الكشف عن «الأنيميا والسمنة والتقزم»

حشيش بالملايين.. الداخلية تضبط شحنة مخدرات كبيرة بالإسكندرية

توافد القراء على معرض القاهرة الدولي للكتاب في أول أيامه.. تفاصيل

بيان عاجل من الخارجية الفلسطينية بشأن دخول حرب غزة يومها الـ 111

هربوا بسيارة| الأجهزة الأمنية تكشف تفاصيل إطلاق ملثمين أعيرة نارية بـ المنصورة

صدمة للأهلاوية.. مدة غياب محمد الشناوي عن الملاعب


ﺑﺎﻟﺼﻮﺭ

اكتشاف بيض أسود غريب في أعماق المحيط الهادئ| صور مذهلة

بعد إصابة محمد الشناوي في المنتخب.. أعراض وأسباب وعلاج خلع الكتف

لغز غريب|حازم إمام يتعجب من أزمة الدفاع في منتخب مصر.. ما الحل؟

نار الشرف.. عائلة تنهي حياة ابنتهم وعشيقها رميا بالرصاص في صحراء مايو

فيديو

خالد فرج يكشف تفاصيل جديدة حول زيارة ياسمين عبدالعزيز للعوضي

صلاة الجنازة على أحمد أبو لطيف تثير غضب رواد التواصل الاجتماعي

كوثر مختار : سعيدة إني طلعت ورق فيلم مقسوم | خاص

فتح إيده وقفلها كتير.. تحليل لغة جسد محمد صلاح أثناء المؤتمر الصحفي

المزيد

ﻣﻘﺎﻻﺕ

عبد المعطى أحمد

عبد المعطى أحمد يكتب: غزة معركة فى حرب التحرير

الدكتور محمد زكي عيد

محمد زكي عيد يكتب: لماذا يعد تصنيع الألبان ومنتجاتها علمًا وفنًا؟

ريهام العادلي

ريهام العادلي تكتب: الشرطة المصرية.. من مقاومة المحتل إلى صنع الاستقرار

د صابر حارص يكتب: خطورة غياب المعيارية في البحوث العلمية

إبراهيم شعبان

إبراهيم شعبان يكتب: اشتعال المدخل الجنوبي للبحر الأحمر

إبراهيم النجار

إبراهيم النجار يكتب: حين تصبح الحرب هي "الحل"!

كريمة أبو العينين

كريمة أبو العينين تكتب: عذاب الفقر وعذاب القبر

منال الشرقاوي

منال الشرقاوي تكتب: أنا الخائن الأول

اﻟﻤﺰﻳﺪ