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إلهام أبو الفتح
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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

تعليم

تعليم قنا: إحالة رئيس لجنة الحجيرات للتحقيق وتصحيح الأوراق في لجنة خاصة

تعليم قنا
تعليم قنا

قررت وفاء رشاد، مدير عام إدارة قنا التعليمية، تحويل رئيس لجنة الحجيرات الإعدادية الجديدة والمراقب الأول والموجه المقيم للتحقيق ورفع مذكرة لمديرية التربية والتعليم لتصحيح الأوراق بلجنة خاصة.

 

جاء ذلك بناء على ما تم تداوله بصفحات التواصل الاجتماعي وما ورد لمديرية التربية والتعليم بقنا، بخصوص فيديو مفبرك لطلاب لجنة الامتحانات بمدرسة الحجيرات الإعدادية الجديدة.

 

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كما رفعت إدارة قنا التعليمية، بناء على التحقيق، مذكرة لوكيل وزارة التربية والتعليم ، بتحويل تصحيح الأوراق الخاصة بالامتحانات إلى لجنة خاصة لضمان نزاهة الامتحانات بها والتأكد من وجود غش من عدمه.

 

وأفاد بيان لإدارة قنا التعليمية، بأنه تبين من التحقيقات الأولية، بأن ما تم تداوله فيديو مفبرك، لعدم وجود صوت، وتركيب موسيقى عليه للتغطية، كما أن الأمن مسئوليته حماية اللجنة، كما هو واضح من وجود سيارة شرطة خارج المدرسة.

 

وأضاف بيان إدارة قنا التعليمية، أن رئيس اللجنة قام بتصوير اللجنة اليوم دون ترتيب أثناء الامتحانات لإثبات عكس ما هو متداول، لافتاً إلى أن هذه الفبركات والأخبار غير الدقيقة من قبل صفحات وأشخاص يعملوا على زعزعة الأمن، وخصوصاً في هذا الشهر من كل عام.

 

قنا التعليمية الحجيرات الإعدادية الجديدة تصحيح الأوراق صفحات التواصل الاجتماعى المدرسة

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