محافظ قنا يعتمد المخطط التفصيلى لمدينتى قوص وقفط

اعتمد اللواء أشرف الداودى، محافظ قنا، المخطط التفصيلي لمدينة قوص بإجمالي مساحة 1149.45 فدان، ومدينة قفط بإجمالي مساحة 430 فدان، وذلك طبقا للاشتراطات البنائية والتخطيطية المعمول بها بالمدن المصرية، طبقا لأحكام القانون 119 لسنة2008.

جاء ذلك بحضور حسام حمودة، السكرتير العام لمحافظة قنا، والمهندس وليد أبوالعباس، مدير عام الإدارة العامة للتخطيط والتنمية العمرانية بالمحافظة.

أضاف محافظ قنا ، بأن الاعتماد جاء بعد مراجعته والموافقة عليه من قبل الهيئة العامة للتخطيط والتنمية العمرانية وذلك بعد اعتماد المراجعة الفنية من المركز الإقليمي للتخطيط والتنمية العمرانية بأسوان والإدارة العامة للتخطيط والتنمية العمرانية بالمحافظة، وذلك تفعيلا لبروتوكول التعاون الموقع بين الهيئة ووزارة التنمية المحلية.

أوضح محافظ قنا ، بأن المخطط التفصيلي ساهم في تخطيط المنطقة بشكل نظامي مميز من خلال مساحات قطع الأراضى واشتراطات البناء ومناطق خدمية، و مواقع المرافق المختلفة، وطرق حضارية تضمن عدالة الانتقال من مكان إلي أخر ، و سيتم العمل بالمخططات بعد نشره في الجريدة الرسمية.

أضاف المهندس وليد أبوالعباس، مدير عام الإدارة العامة للتخطيط والتنمية العمرانية بالمحافظة، بأن الخطوة الخاصة باعتماد المخطط التفصيلى لمدينتى قوص وقفط، سوف تسهم في الحد من النمو العشوائى لمناطق الامتداد العمرانى وإنشاء مناطق مخططة ومقسمة وفقاً للاشتراطات البنائية الجديدة.

وتابع مدير عام الإدارة العامة للتخطيط والتنمية العمرانية بالمحافظة، ومن ثم سوف تساهم بشكل كبير فى تسهيل استصدار التراخيص المطلوبة للبناء وتنفيذ الاشتراطات البنائية وإنهاء كافه مشكلات التنمية العمرانية والسكانية، تلبية لاحتياجات المواطنين، وتنفيذا لاستراتيجية التنمية المستدامة “رؤية مصر 2030”، التي تهدف لتوفير حياة أفضل للمواطنين.

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