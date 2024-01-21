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إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

محافظات

إيماناً بدور التوعية الطبية|30 ألف ندوة تثقيف صحي في قنا خلال عام 2023

صحة قنا
صحة قنا

قال الدكتور محمد يحيي بدران، وكيل وزارة الصحة بـ قنا ، إن إدارة الثقافة الصحية بمديرية الصحة نجحت في عقد ما يزيد على 30 ألف ندوة تثقيف صحي خلال عام 2023، من منطلق الحرص على نشر الوعي الصحي السليم والمعرفة الطبية الصحية المبنية علي أسس علمية لدعم الفكر الصحي لدي مواطني المحافظة، وإيماناً بدور التوعية الطبية في الإرتقاء بصحة المواطن.

 

وأوضح وكيل وزارة الصحة بـ قنا ، بأن ندوات التثقيف استفاد منها أكثر من 824 ألف مواطن خلال العام في العديد من القرى والنجوع بمختلف مدن ومراكز المحافظة.

 

وأشار “بدران”، إلى استمرار نشر الفكر الصحى السليم علي يد سواعد واعية من فريق التثقيف الصحي يحملون العلم والمعرفة الصحية السليمة، مؤكداً توجيهات الأستاذ الدكتور خالد عبدالغفار، وزير الصحة والسكان، واللواء أشرف الداودى، محافظ قنا، بضرورة زيادة الوعي الصحي السليم لدي جميع فئات المجتمع من أبناء المحافظة.

 

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وقالت الدكتورة ريم برغوت، مديرة إدارة الثقافة الصحية بمديرية الصحة بـ قنا ، إن ندوات التثقيف الصحي تنوعت في محتواها الطبى، حيث شملت 22 ألف ندوة في جميع الوحدات الصحية بقري المحافظة والعديد من المصالح الحكومية، والتى شملت التوعية الصحية نحو أهمية النظافة الشخصية والبيئية، وتنظيم الأسرة، والصحة العامة، والرعاية الأسرية ورعاية كبار السن، وصور انتشار الأمراض المختلفة وطرق التصدي لها.

 

وأضافت مديرة إدارة الثقافة الصحية بمديرية الصحة بـ قنا، أن جهود التثقيف والتوعية مستمرة فى عقد 73 ندوة خلال القوافل الطبية المختلفة والتي جابت العديد من قري ونجوع المحافظة، بالإضافة إلي 6320 ندوة ومشورة عامة لتوعية المواطنين عن المبادرات الرئاسية المختلفة والتي تنظمها وزارة الصحة والسكان مثل مبادرة الأمراض المزمنة، مبادرة الكشف عن سرطان الثدي ومبادرة الأم والجنين.

 

وأشارت “برغوت”، إلى التوسع في عقد الندوات التثقيفية في مدارس المحافظة خلال العام الدراسي من خلال تقديم 175 ندوة حول التغذية السليمة لأطفال المدارس، والتوعية بأهمية الكشف عن الأنيميا والتقزم لدي أطفال المدارس وضرورة الإهتمام بالأكل الصحي والذي ينمي الطفل ويقوي قدراته الفكرية والبدنية ويساهم في خلق جيل يحظي بالصحة والنمو الجسدي الصحيح.

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