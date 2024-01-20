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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

محافظات

نائب محافظ قنا يترأس لجنة اختيار المتقدمين لشغل وظائف قيادية بالمحافظة

اختيار الوظائف القيادية
اختيار الوظائف القيادية بقنا

ترأس الدكتور حازم عمر، نائب محافظ قنا، لجنة اختيار المتقدمين لشغل الوظائف القيادية بالمحافظة، لإختيار مديرى الإدارات الفرعية لإدارة الشباب بمراكز المحافظة التسعة لمديرية الشباب والرياضة.

تضمنت في عضويتها حسام حمودة، السكرتير العام للمحافظة ، محمد عبد الرحيم، مدير مديرية الشباب والرياضة، ومحمد يوسف الراوى، مدير مديرية التنظيم والادارة بقنا ، وحمدي حسين، المدير المالي والإداري بديوان عام المحافظة وأحمد أبو المجد، مدير إدارة الشئون القانونية بالديوان العام وأحمد عطية، مدير إدارة الموارد البشرية بديوان عام المحافظة، والدكتورة هبه القاضى، أستاذ اللغة الانجليزية بجامعة جنوب الوادي.

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وأوضح نائب محافظ قنا ، بأن عدد المتقدمين لشغل تلك الوظائف 17 متقدما، تم إجراء مقابلات شخصية لهم لاختيار الأنسب من بينهم، بهدف ضخ دماء جديدة للجهاز التنفيذي بالمحافظة وتصعيد الكوادر الشابة التي تمتلك قدرات قيادية لتنمية العمل الإدارى بالوحدات المحلية للمراكز والقرى.
وتابع عمر، كما تهدف لتحسين مستوى الخدمات المقدمة للمواطنين، تنفيذاً لتوجيهات الرئيس عبد الرئيس عبد الفتاح السيسى، رئيس الجمهورية، نحو تمكين الشباب وتطوير الجهاز الإداري بالدولة.

وأضاف نائب محافظ قنا، أن المحافظة حريصة على تطبيق مبادئ الكفاءة والشفافية والعدالة في اختيار القيادات الجديدة وذلك طبقا للقواعد والمعايير والشروط المُقررة بما يتيح اختيار العناصر المؤهلة ممن لديهم القدرة على تطوير العمل والأداء وتقديم خدمات أفضل للمواطنين.

وظائف الشباب والرياضة

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قنا الوظائف القيادية مديري الإدارات الموارد البشرية مديرية الشباب الكوادر الشابة القيادات الجديدة

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