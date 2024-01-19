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إلهام أبو الفتح
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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

محافظات

بتكلفة 5 ملايين جنيه..افتتاح مسجدي العتيق والهدى في نجع حمادي وقوص بقنا

افتتاح المسجد العتيق
افتتاح المسجد العتيق بنجع حمادى

افتتح اللواء أشرف الداودى، محافظ قنا، المسجد العتيق بنجع أولاد علي بقرية أولاد نجم بهجورة التابعة لمركز نجع حمادي، عقب الإنتهاء من أعمال الصيانة والاحلال والتجديد التي تمت بالجهود الذاتية، ضمن خطة وزارة الأوقاف لتجديد وتجهيز المساجد بمختلف مراكز المحافظة بالشكل اللائق والأمثل لاستقبال المصلين لأداء الصلوات وإقامة الشعائر الدينية.

 

شارك فعاليات الافتتاح، الدكتور حازم عمر نائب محافظ قنا ، والنائب فتحي قنديل، عضو مجلس النواب، والشيخ ماهر على جبر، وكيل وزارة الأوقاف بقنا، وعدد كبير من المواطنين.

 

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استمع محافظ قنا، إلى خطبة الجمعه بعنوان "مجتمع بلا إدمان..المخدرات طريق الهلاك"، حيث تناول الخطيب رأى الشرع في مواجهة التعاطي والإدمان وتجارة المخدرات كمطلب شرعى وواجب وطنيٌّ، لحماية المجتمع، خاصة الشباب مِن وباء الإدمان الذي يشكل خطراً كبيرًا على الفرد والأسرة والمجتمع.

 

وأشاد محافظ قنا، باهتمام الدولة ممثلة في وزارة الأوقاف، ببناء المساجد وحرصها الدائم على تشييد ودعم دور العبادة، للتيسير على المواطنين في إقامة شعائرهم الدينية، من خلال إضافة منابر جديدة للتوعية الدينية والتثقيفية.

 

وقال الشيخ ماهر جبر، وكيل وزارة الأوقاف بقنا، إنه تم صيانة مسجد العتيق بالجهود الذاتية، على مساحة 190 م2 بتكلفة إجمالية بلغت مليون ومائة ألف جنيه، وتجهيزه كاملا، كما أن محافظة قنا شهدت اليوم افتتاح احلال وتجديد مسجد الهدي بنجع العمدة بقرية العليقات بمركز قوص بالجهود الذاتية ويقع على مساحة 480 م2 بتكلفة إجمالية بلغت 4 ملايين جنيه.

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