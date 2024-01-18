3 مصانع لإنتاج السكر بقنا تستقبل 35% من كميات القصب المنزرعة بمصر|شاهد

بدأت مصانع انتاج وتكرير السكر بمحافظة قنا، استقبال محصول قصب السكر، من المزارعين بمختلف بمراكز المحافظة، مع بدء المزارعين فى كسر المحصول تزامناً مع بداية العام الجديد، حيث من المقرر أن تستقبل المصانع، آلاف الأطنان التى ينتجها 120 ألف فدان أرض زراعية بشمال وجنوب المحافظة.

مصنع نجع حمادى عمره أكثر من قرن

مصانع انتاج السكر بمحافظة قنا، تعد من القلاع الصناعية التى أنشئت فى القرن الماضى، لاستيعاب كميات القصب التى تحيط بمصانع السكر، كما أنها تضم واحداً من أقدم المصانع على مستوى الجمهورية، حيث يعود تاريخ إنشاء مصنع سكر نجع حمادى، لأكثر من قرن من الزمان.

أما مصنعى سكر قوص ودشنا، فيزيد عمرهما عن 50 عاماً، حيث جرى إنشاء مصنع سكر قوص عام 1964 ، أما مصنع دشنا عام 1976، ولا يقتصر انتاجهما على السكر الأبيض فحسب، بل يتنوع الإنتاج من مصنع لآخر، ما بين سكر أبيض، مولاس، باجاس" مصاص"، طينة المرشحات، إضافة لإنتاج بعض مستحضرات التجميل، و المواد العطرية والطبية، والزيوت وخميرة الخبز، وغيرها من المنتجات.

المصانع الثلاثة التى تتوزع على أرض محافظة قنا، كانت أربعة مصانع حتى بداية القرن الحالى، لكن منذ انفصل مركز أرمنت فى ديسمبر 2009 عن محافظة قنا، لينضم إلى محافظة الأقصر مع مركز اسنا، انتقلت تبعية المصنع للأقصر، التى كانت جزءاً من محافظة قنا.

المصانع تستعيد نشاطها مع بداية العام الجديد

قبل حلول العام الجديد، تبدأ مصانع السكر، فى تجهيز معداتها وأقسامها المختلفة، لكميات القصب بشكل يومي على مدار الساعة، لتحويل عيدان القصب، إلى أطنان من السكر الأبيض، وتحويل المخلفات إلى منتجات متنوعة، تعمل عليها مصانع أخرى، مثل مصنع الورق بمدينة قوص، ومصنع الفيبر بمدينة دشنا، ويتوقف العمل بالمصانع مع انتهاء توريد محصول القصب، فى شهر أبريل من كل عام.

وقال اللواء أشرف الداودى، محافظ قنا ، إن محافظة قنا تعد الأولى علي مستوي الجمهورية في إنتاج السكر من خلال 3 مصانع لتكرير وإنتاج السكر بمدن نجع حمادى ودشنا وقوص، حيث تبلغ المساحة المنزرعة بمحصول قصب السكر بمختلف المراكز، حوالى 120 ألف فدان تمثل حوالى 35% من إجمالى المساحة المنزرعة بالقصب علي مستوي الجمهورية، تنتج حوالي 3 مليون طن قصب خام تنتج بدورها حوالى 300 ألف طن سكر سنويا.





وأكد محافظ قنا، بأن الدولة لا تألوا جهدا لتطوير زراعة قصب السكر من خلال التجارب والأبحاث التي تقوم بها المراكز البحثية لزراعة أصناف جديدة ذات إنتاجية عالية ومقاومة أفضل للأمراض والآفات، للوصول إلى أكبر معدل لإنتاج السكر، داعياً إلي مواصلة العمل والإنتاج لأنهما السبيل الوحيد لبلوغ مصر مكانتها التى تليق بها بين دول العالم.



تجهيز خطوط الديكوفيل



وقال المهندس عبدالرحمن عبدالعزيز، رئيس قطاع مصانع سكر نجع حمادى، إن المصنع استعد لموسم العصير بتجهيز كافة القطاعات وصيانة المعدات والآلات، كما تم تجهيز خطوط قطارات الديكوفيل التى تمر بقرى مركز نجع حمادى وتنتهى بمصنع السكر.



وأشار عبدالعزيز، إلى أن هذا الموسم يعد الموسم الـ 127 منذ إنشاء المصنع عام 1897 ، وأن المصنع شهد العديد من عمليات التطوير منذ ذلك التاريخ أبرزها عام 1994، حيث شهد عملية تطوير وتجديد، انتهت بإعادة افتتاح المصنع مرة أخرى بقدرات أفضل وأعلى.

مصنع نجع حمادى يخدم 16 ألف مزارع



وأوضح رئيس قطاع مصانع سكر نجع حمادى،، بأن المصنع يخدم حوالي، 16 ألف مزارع بمراكز"نجع حمادى - أبوتشت - فرشوط - الوقف"، حيث يستقبل سنويا أكثر من مليون و 200 ألف طن قصب خام تُنتج حوالى 120 ألف طن سكر.

وأكد عبدالعزيز، الأهمية الاقتصادية لمحصول قصب السكر، لإرتباطه بالعديد من الصناعات الأخرى كالسكر المبلور والمولاس والعسل الصناعي والكحول بجميع مشتقاته والخل وحامض الخليك الثلجي وخميرة الأعلاف وغاز ثانى أكسيد الكربون والفيناس والمذيبات العضوية والمواد اللاصقة وكبريتات الصوديوم وخميرة الخبز الطازجة والجافة والعطور ومستحضرات التجميل والزيوت والعجائن العطرية ومكسبات الطعم والرائحة والخشب الصناعى.



جدير بالذكر، أن كل مصنع سكر بمحافظة قنا ، يحتفل ببدء موسم عصر القصب، بشكل مختلف، فمصنع يحتفل ببدء الموسم بذبح رأس ماشيه أو اثنين أمام بوابات المصنع ابتهاجاً بعودة الانتاج، ومصنع آخر ينظم احتفالية يتخللها توزيع الحلويات على العاملين، مع بث روح التفاؤل والاجتهاد بين العاملين.













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