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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

محافظات

حظر نقل محصول قصب السكر خارج محافظة قنا| تفاصيل

قصب السكر
قصب السكر

أصدر اللواء أشرف الداودى، محافظ قنا ، القرار رقم 23 لسنة 2024 بالحظر النهائى لنقل أى كميات من محصول قصب السكر من محافظة قنا إلى أى محافظة أخرى، حتى انتهاء موسم توريد القصب لمصانع السكر بقنا.

وقال عمر عبد الباقى، المتحدث الرسمي لمحافظة قنا ، إن القرار نص علي إلزام الوحدات المحلية لمراكز ومدن المحافظة ضرورة التنسيق مع إدارة وأقسام المرور المختصة لتنفيذ هذا القرار، مع التحفظ علي الحمولة المخالفة وتسليمها إلى أقرب مصنع للسكر مجاور بالمحافظة واتخاذ ما يلزم من إجراءات حيال ذلك.

 

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وأشار المتحدث الرسمى لمحافظة قنا ، إلى أن القرار يسرى على الفترة من بداية موسم العصير لدى مصانع السكر بالمحافظة حتى نهاية موسم العصير فى 30/5/2024.


يذكر أن محافظة قنا ، بها ٣ مصانع لإنتاج وتكرير السكر، الأول مصنع سكر نجع حمادى شمال المحافظة، ومصنع سكر دشنا بوسط المحافظة، ومصنع سكر قوص جنوب قنا.

 

تزرع محافظة قنا حوالى ١٢٠ ألف فدان بمحصول قصب السكر، بما يعادل ٣٥٪ من المساحة المنزرعة بالقصب على مستوى الجمهورية، ما يجعلها المحافظة الأولى فى انتاج القصب.

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