محافظ قنا يستقبل الفوج الخامس لذوى الهمم المستلمين للأطراف الصناعية

استقبل اللواء أشرف الداودى، محافظ قنا، الفوج الخامس من ذوى الهمم ، ممن تم تسليمهم أطراف صناعية سفلية بمعرفة اللجنة الطبية العليا والاستغاثات بمجلس الوزراء، بحضور الدكتور حازم عمر، نائب محافظ قنا، وحازم بجاتو، مدير إدارة خدمة المواطنين بالمحافظة.

وقال عمر عبد الباقى، المتحدث الرسمى لمحافظة قنا ، إن عدد الذين استلموا الأطراف الصناعية هذا الفوج بلغ 15 حالة تعانى من بتر فى الأطراف السفلية، كما تم عمل قياسات جديدة لـ 20 حالة أخرى تعانى من بتر في الأطراف السفلية، وسوف يتم إعداد الأطراف الخاصة بهم وتسليمها لهم قريبا، بالإضافة إلى عمل صيانة لـ 5 أطراف صناعية، استلمها المستحقين خلال الفترة الماضية.



وأشار عبدالباقى، إلى أنه تم توفير كافة سبل الراحة للمستفيدين منذ تقديمهم للطلبات وحتى عودتهم سالمين إلى المحافظة وذلك بالتنسيق مع اللجنة الطبية العليا والاستغاثات، حيث تم نقل المواطنين من محافظة قنا إلى القاهرة بواسطة أتوبيس سياحى بالتنسيق مع مديرية التضامن الإجتماع.

وأضاف المتحدث الرسمى لمحافظة قنا ، بأن مكتب خدمة المواطنين بالديوان العام للمحافظة مستمر في تلقى طلبات الراغبين في الحصول على أطراف صناعية ، وذلك في إطار التعاون المستمر مع اللجنة الطبية العليا والاستغاثات، لتقديم كافة أوجه الدعم للأشخاص ذوي الإعاقة الحركية، تنفيذا لتوجيهات القيادة السياسية نحو تأهيل أهالينا من ذوى الإحتياجات الخاصة، وتخفيف المشقة الجسدية والنفسية عن كاهلهم وذويهم، ودمجهم داخل المجتمع.



يُذكر أن محافظة قنا أرسلت ٥ أفواج منذ شهر سبتمبر 2022 لاستلام أطراف صناعية سفلية، وبلغ عدد المستفيدين منها 80 مواطن، بواقع 19 مواطن خلال الفوج الأول في سبتمبر 2022، و 16 مواطن خلال الفوج الثانى فى فبراير 2023، و 15 مواطن خلال الفوج الثالث في مايو 2023، و15 خلال الفوج الرابع فى أغسطس الماضى و 15 مواطن خلال هذا الفوج.