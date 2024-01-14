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إلهام أبو الفتح
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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

محافظات

تجديد الثقة لعدد من المسئولين بالوظائف القيادية في قنا

اجتماع تجديد الثقة
اجتماع تجديد الثقة

قال عمر عبد الباقى، المتحدث الرسمي لمحافظة قنا، إنه اللجنة الدائمة لاختيار المتقدمين لشغل الوظائف القيادية، برئاسة اللواء أشرف الداودى، محافظ قنا، وافقت علي تجديد الثقة لعدد من القيادات بالمحافظة.

 

وأوضح عبدالباقى، تضمنت قائمة المسئولين المجدد لهم الثقة، كل من: محمد على دعيه، مديراً عاما لشؤون مكتب المحافظ، والمهندس وليد أبو العباس محمود السمان، مديراً عاماً للإدارة العامة للتخطيط والتنمية العمرانية بالمحافظة، و طارق على نور الدين، مديراً عاماً لإدارة قوص التعليمية، وعفت محمد أحمد، مديراً عاما لإدارة أبوتشت التعليمية، ووفاء محمد رشاد، مديرا عاماً لإدارة دشنا التعليمية.

 

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وأضاف عبد الباقى، بأن اللجنة ضمت في عضويتها كل من: الدكتور حازم عمر نائب محافظ قنا، ومحمد صلاح أبوكريشة، السكرتير العام المساعد، والدكتور محمد السيد، وكيل وزارة التربية والتعليم بقنا ، ومحمد يوسف الراوى، مدير مديرية التنظيم والادارة بقنا ، وحمدى حسين، المدير المالي والإداري بديوان عام المحافظة، وأحمد أبوالمجد، مدير إدارة الشئون القانونية بالديوان العام، وأحمد عطية، مدير إدارة الموارد البشرية بديوان عام المحافظة.

 

وأشار المتحدث الرسمى لمحافظة قنا ، إلى أن قرار تجديد الثقة، تم طبقًا للمعايير والشروط المسموح بها لشغل الوظيفة التى جرى اختيار المتقدم لها.


وأكد عبدالباقى، بأن محافظ قنا، يسعي دائماً لاختيار العناصر المؤهلة لشغل الوظائف القيادية ممن لديهم القدرة على تطوير معدلات العمل تطبيقا لقواعد ومبادئ الكفاءة والشفافية.

 

اجتماع تجديد الثقة

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قنا الوظائف القيادية تجديد الثقة إدارة الموارد البشرية تطوير معدلات العمل

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