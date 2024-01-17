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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

محافظات

بتكلفة 215 مليون جنيه.. افتتاح مشروع الصرف الصحى لقرى الأشراف البحرية بقنا

افتتاح صرف صحى الأشراف
افتتاح صرف صحى الأشراف

افتتح اللواء أشرف الداودى، محافظ قنا والدكتور هشام الهلباوى، مساعد وزير التنمية المحلية للمشروعات القومية ومدير برنامج التنمية المحلية بصعيد مصر، مشروع الصرف الصحى لقرى الأشراف البحرية والممول من برنامج التنمية المحلية بصعيد مصر.

ورافق المحافظ خلال الافتتاح، الدكتور حازم عمر، نائب محافظ قنا، والدكتورة أمل زكريا، مستشار وزير التنمية المحلية للتخطيط، والمهندس رجب عرفة، رئيس مجلس إدارة شركة مياه الشرب والصرف الصحي بقنا، والمهندس محمد فرغلى، نائب مدير برنامج التنمية المحلية بصعيد مصر، والدكتور ربيع عبد البصير، مدير مكون التخطيط بالبرنامج والدكتور علاء شاكر، مدير وحدة تنفيذ البرنامج بقنا، وفريق مكون الاعتبارات البيئة والاجتماعية بوحدة التنفيذ وعدد من القيادات التنفيذية بالمحافظة.

 

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وقال محافظ قنا، إن مشروع صرف صحى قرية الأشراف البحرية يتكون من شبكات إنحدار بطول 9.2 كم وخط طرد بطول 7.4كم ومحطة رفع صرف صحى بحجم استثمارات بلغ 215 مليون جنيه لخدمة أكثر من 6500 نسمة، مشيرا إلى أن محافظة قنا حظيت بإنجازات كثيرة في عهد الرئيس عبدالفتاح السيسى علي مستوى كافة القطاعات التنموية والخدمية، خاصة قطاع الصرف الصحى الذى شهد تطورًا كبيرًا ونهضة لم تشهدها المحافظة من قبل.

وأضاف الدكتور هشام الهلباوى، مساعد وزير التنمية المحلية للمشروعات القومية ومدير برنامج التنمية المحلية بصعيد مصر، أن ما أحدثه برنامج التنمية المحلية بصعيد مصر بمحافظات الصعيد تجاوز كل التوقعات والأهداف التنموية التى وضعتها الحكومة له بالتعاون مع البنك الدولى خلال الـ ٦ سنوات الماضية.

وأشار الهلباوى، إلى أن برنامج التنمية المحلية بصعيد مصر يعكس جدية الحكومة فى تنمية وتطوير المناطق المتأخرة تنموياً من خلال منهجية فريدة تعتمد على تعزيز تنافسية المحافظات وتمكينها من قيادة عملية التنمية الاقتصادية المحلية وتقديم الخدمات عالية الجودة للمواطنين، فضلا عن حرص الحكومة المصرية على إرساء سياسات ونظم عمل داعمة لوحدات الإدارة المحلية تتسم بدرجة من اللامركزية المالية والإدارية والاقتصادية.

يذكر أن إجمالى عدد مشروعات مياه الشرب والصرف الصحى بقنا و الممولة من برنامج التنمية المحلية لصعيد مصر 27 مشروع بقيمة 1.5مليار جنيه موزعة كالتالى : 13 مشروع مياه الشرب بقيمة 200مليون جنيه متنوعة بين إنشاء محطات مياه شرب مثل محطة حجازى بحرى 120ل/ث ، وإحلال وتجديد شبكات مياه شرب وصل الى 150كم بقرى ومدن محافظة قنا، و14 مشروع صرف صحى بقيمة 1.3مليار جنيه لتنفيذ صرف صحى متكامل"شبكات إنحدار، خط طرد، محطة رفع صرف صحى"لـ 6 قرى بمركزى أبوتشت وقنا " الشقيفى، الحسينات، بخانس، القناوية، الأشراف البحرية، المخادمة''، بالإضافة لمحطة معالجة الأشراف البحرية بطاقة 29000 م3/يوم.

افتتاح صرف صحى بقنا

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قنا برنامج التنمية المحلية بصعيد مصر مشروع الصرف الصحي الاشراف البحرية التنمية المحلية الحكومة المصرية

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