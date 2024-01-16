انعقاد لجنة اختيار مسئولي أنشطة التوكاتسو بتعليم قنا

ترأس الدكتور محمد السيد، وكيل وزارة التربية والتعليم بـ قنا ، اليوم الثلاثاء لجنة المقابلات الشخصية لاختيار مسئولي أنشطة التوكاتسو بالمديرية، وبحضور أعضاء اللجنة المشكلة.

ضمت لجنة المقابلات كل من: منال عبدالوهاب، وكيل مديرية التربية والتعليم بـ قنا ، ومحمد حمدان، مدير ادارة شئون العاملين، وخالد هاشم، مدير إدارة الشئون القانونية، وحمدى بخيت، مدير تنسيق التعليم الابتدائى، وعادل صابر، موجه عام اللغة الإنجليزية، وعبدالحميد سعد، موجه عام الحاسب الآلى، والدكتورة منى دندراوى، منسق المدارس المصرية اليابانية بالمديرية.

وأوضح السيد، بأن وزارة التربية والتعليم والتعليم الفنى، أعلنت الشهر الماضي عن رغبتها في فتح باب التقدم للعمل كمسئولي أنشطة توكاتسو، وضم أعضاء جدد من العاملين بالتخصصات التعليمية، ممن يتوافر لديهم السمات الشخصية والقدرات المهنية والفنية التي تتناسب مع القيام بالمهام المطلوبة.

وأكد وكيل وزارة التربية والتعليم بـ قنا ، بأن أعمال اللجنة اتسمت بالشفافية والمصداقية وتقدير المسئولية لضمان الاختيار الصائب للمدربين المرشحين لأنشطة التوكاتسو، وأهمية اختيار العناصر التي تعمل بهذه المنظومة، ممن تتوافر لديهم السمات الشخصية والقدرات المهنية والفنية التي تتناسب مع مهام تفعيل ومتابعة تنفيذ التوكاتسو بكفاءة عالية.

وكانت وحدة المدارس المصرية اليابانية بوزارة التربية والتعليم، أعلنت فتح باب التقدم لترشيح عدد من مسئولي أنشطة التوكاتسو، لمتابعة تطبيق تلك الأنشطة بالمدارس المصرية اليابانية والمدارس الحكومية بالمحافظة.





