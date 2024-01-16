عاجل
english EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

تعليم

انعقاد لجنة اختيار مسئولي أنشطة التوكاتسو بتعليم قنا

اجتماع تعليم قنا
اجتماع تعليم قنا

 

ترأس الدكتور محمد السيد، وكيل وزارة التربية والتعليم بـ قنا ، اليوم الثلاثاء لجنة المقابلات الشخصية لاختيار مسئولي أنشطة التوكاتسو بالمديرية، وبحضور أعضاء اللجنة المشكلة.

 

ضمت لجنة المقابلات كل من: منال عبدالوهاب، وكيل مديرية التربية والتعليم بـ قنا ، ومحمد حمدان، مدير ادارة شئون العاملين، وخالد هاشم، مدير إدارة الشئون القانونية، وحمدى بخيت، مدير تنسيق التعليم الابتدائى، وعادل صابر، موجه عام اللغة الإنجليزية، وعبدالحميد سعد، موجه عام الحاسب الآلى، والدكتورة منى دندراوى، منسق المدارس المصرية اليابانية بالمديرية.

 

حظر نقل محصول قصب السكر خارج محافظة قنا| تفاصيل

مدير عام تعليم نجع حمادى يستعرض مهام الموجه المقيم بامتحانات الشهادة الإعدادية

 

وأوضح السيد، بأن وزارة التربية والتعليم والتعليم الفنى، أعلنت الشهر الماضي عن رغبتها في فتح باب التقدم للعمل كمسئولي أنشطة توكاتسو، وضم أعضاء جدد من العاملين بالتخصصات التعليمية، ممن يتوافر لديهم السمات الشخصية والقدرات المهنية والفنية التي تتناسب مع القيام بالمهام المطلوبة.

 

وأكد وكيل وزارة التربية والتعليم بـ قنا ، بأن أعمال اللجنة اتسمت بالشفافية والمصداقية وتقدير المسئولية لضمان الاختيار الصائب  للمدربين المرشحين لأنشطة التوكاتسو، وأهمية اختيار العناصر التي تعمل بهذه المنظومة، ممن تتوافر لديهم السمات الشخصية والقدرات المهنية والفنية التي تتناسب مع مهام تفعيل ومتابعة تنفيذ التوكاتسو بكفاءة عالية.

 

وكانت وحدة المدارس المصرية اليابانية بوزارة التربية والتعليم، أعلنت فتح باب التقدم لترشيح عدد من مسئولي أنشطة التوكاتسو، لمتابعة تطبيق تلك الأنشطة بالمدارس المصرية اليابانية والمدارس الحكومية بالمحافظة.


 

اجتماع تعليم قنا

IMG-20240116-WA0109
IMG-20240116-WA0109
IMG-20240116-WA0107
IMG-20240116-WA0107
IMG-20240116-WA0108
IMG-20240116-WA0108
IMG-20240116-WA0110
IMG-20240116-WA0110
IMG-20240116-WA0111
IMG-20240116-WA0111
قنا التوكاتسو مسئولي أنشطة التوكاتسو المقابلات الشخصية المدارس المصرية اليابانية أنشطة التوكاتسو

ﺗﻔﻀﻴﻼﺕ اﻟﻘﺮاء

رسميا.. ياسمين عبد العزيز تعلن طلاقها من أحمد العوضي

زيادة المعاشات 2024| جدول وأماكن الصرف.. هذا موعد تطبيقها والفئات المستحقة

أول تعليق من العوضي بعد إعلان انفصاله عن ياسمين عبد العزيز

بمقدم 60 ألفا.. هدية جديدة من الحكومة للراغبين في تملك وحدات سكنية| كيف تحصل عليها؟

كلامها صح .. خبيرة أبراج تنبأت بطلاق ياسمين عبد العزيز والعوضي

رقم غير مسبوق| صعود أسعار الذهب اليوم.. ومفاجأة في عيار 21 الآن

تراجع مفاجيء| الذهب يهبط من أعلى سعر.. ومفاجاة في قيمة الجنيه الآن

السلطات المصرية تنجح في إدخال الصحفي وائل الدحدوح من قطاع غزة للبلاد

موضوعات متعلقة

وكيل تعليم قنا يشدد على مواجهة جميع أشكال الغش بامتحانات الإعدادية

إدارة قوص التعليمية بقنا تجهز معسكرات طلابية لتشجير وتجميل المدارس

ترشيحاتنا

تفاصيل الضربة العسكرية الأمريكية الجديدة على الحوثيين في اليمن

ظهرت الآن.. نتيجة الصف الرابع الإبتدائي بالإسم ورقم الجلوس

هؤلاء لهم الحق في إضافة مواليد جديدة.. وحالة واحدة لفتح الباب للجميع

إيران تشن هجوما صاروخيا على أهداف داخل باكستان

حكم الجلوس في جلسات النميمة والغيبة.. الدين بيقول أيه؟

للنشر 8 م..أرخص موبايل إنفينيكس لمحدودي الدخل في مصر


ﺑﺎﻟﺼﻮﺭ

تهنئة عيد ميلاد ونبوءة طلاق|تفاصيل الـ16 ساعة الفاصلة في حياة ياسمين عبد العزيز والعوضي

عشبة غير متوقعة تحمي من السرطان وأخطر الأمراض المزمنة

العين تدمر.. هل تسبب الحسد في طلاق ياسمين عبد العزيز وأحمد العوضي؟

كلها انتهت بالانفصال.. أعمال فنية تنبأت بمصير علاقة ياسمين عبدالعزيز وأحمد العوضي

فيديو

أسرار طلاق ياسمين عبد العزيز وأحمد العوضي والتنبؤ بانفصالهما.. تفاصيل

انقسام بإسرائيل وتبادل الإهانات والاتهامات في الحكومة.. اعرف التفاصيل

مش بهتم.. ماذا قال أحمد العوضي عن التعاون مع ياسمين عبدالعزيز |فيديو

من وفاة نجل جورج وسوف لانفصال العوضي وياسمين.. كيف صدفت توقعات ليلى عبداللطيف

المزيد

ﻣﻘﺎﻻﺕ

إبراهيم النجار

إبراهيم النجار يكتب: 100 يوم على الحرب

عمرو نصار

عمرو نصار يكتب: عن الذكاء الاصطناعي والمستقبل

أحمد نجم

أحمد نجم يكتب: التأثير النفسي للحرب على أطفال غزة

الدكتور محمد زكي عيد

محمد زكي عيد يكتب: السموم الفطرية وتأثيرها على إنتاج الألبان

د. أيمن يوسف

د. أيمن يوسف يكتب: طارق أسعد.. آخر هدايا القدر (3)

كريمة أبو العينين

كريمة أبو العينين تكتب: لنغادر البلاد معا

عصام الدين جاد

عصام الدين جاد يكتب: لاهاي وإبادة الفلسطينيين

كريم خالد عبد العزيز

كريم خالد عبد العزيز يكتب: مونديال أفريقيا واستعادة وحدتنا

اﻟﻤﺰﻳﺪ